Пропагандист назвал нашу страну "Укрорейхом", в отношении которой у России больше не должно быть красных линий, поскольку только солдаты Третьего Рейха позволяли себе бомбить Красную площадь.

Related video

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал уничтожить Украину после предполагаемой атаки БПЛА по Кремлю, о которой сообщалось накануне, 3 мая. Фрагмент эфира программы Соловьева опубликовал в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

"В принципе больше красной линии быть не может. Последний раз бомбили Кремль нацисты", — заявил Соловьев и призвал руководство РФ ответить "пожестче", чтобы это гарантировало победу российских войск в войне.

Пропагандист также напомнил о том, что "по**нки" американцы высказывались против атаки Украины по территории РФ.

Реакция Вашингтона

Руководитель Сенатского комитета по разведке Марк Уорнер считает, что нет доказательств того, что к недавней атаке БПЛА на Кремль имеет какое-либо отношение киевское руководство. Вместе с тем представитель американского разведсообщества уточнил, что у спецслужб США мало данных о произошедшем.

Напомним, что представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила Запад в атаке беспилотника на Кремль. Дипломат заявила, что Украина якобы заручилась западным "политическим прикрытием и военным сопровождением" для проведения подобных нападений.

В свою очередь, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказался о том, что за ударом по Кремлю стоят российские олигархи, которые страдают от санкционных ограничений. Политик уточнил, что это его личное допущение, в основе которого инсайдерские данные. Свой пост в Telegram он сопроводил пейзажем Монако.