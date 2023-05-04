"Авантюристы и бандиты": у Лаврова обвинили Запад в атаке БПЛА на Кремль

По словам российского дипломата Марии Захаровой, Украина якобы заручилась западным "политическим прикрытием и военным сопровождением" для осуществления подобных атак.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, очевидно, комментируя предполагаемую атаку дронов 3 мая над Кремлем, возложила ответственность за произошедшее на официальный Киев. Но уточнила, что за действия властей Украины главным образом отвечают страны Запада. Пост опубликован в Telegram-канале сотрудницы российского МИДа.

Дипломат сослалась на то, что Украина заручилась западным "политическим прикрытием и военным сопровождением", а также упомянула о продолжающейся финансовой и военной помощи киевским властям, которых, к слову, назвала "авантюристами и бандитами".

США, Великобританию и НАТО она считает главными "кураторами" украинского руководства.

"Снабдили их деньгами и оружием, внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение", — возмутилась Захарова.

Напомним, что, по мнению политика Сергея Лещенко, Россия может использовать атаку дрона на Кремль с тем, чтобы породить страхи о ядерной угрозе, а затем устроить большой размен с Западом.

Также сообщалось, что федеральные российские каналы скрыли от аудитории кадры "атаки беспилотников" на Кремль, вместе с тем видео было опубликовано в пророссийских пабликах.

Ряд экспертов высказали мнение о том, что попытка покушения на Владимира Путина с помощью ударов БПЛА по Кремлю может стать поворотом в войне. По словам аналитиков, даже неудавшаяся — хороший способ напугать российского президента. Это демонстрация того, насколько близко к нему можно подобраться. Но некоторые считают атаку БПЛА операцией российских спецслужб для оправдания последующей эскалации.