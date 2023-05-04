Федеральные каналы РФ скрыли от аудитории кадры "атаки беспилотников" на Кремль, — росСМИ

Государственные СМИ страны-агрессора, такие как "Первый канал", в сюжетах об "атаке беспилотников" демонстрировали архивные записи Красной площади, но не сам взрыв. При этом пропагандисты воспользовались случаем, чтобы обвинить Украину в эскалации.

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Кадры предполагаемой атаки беспилотников на Кремль, накануне, 3 мая, появились в прокремлевских пабликах. Официальные СМИ, такие как "Первый канал", в своих сюжетах об этом демонстрировали архивные записи Красной площади, а сам взрыв не показали. О такой непоследовательности в освещении, пожалуй, главной новости дня пишет российское издание "Агентство".

Как "атаку дронов" показали в РФ

"Первый канал" в 4-минутном вечернем сюжете продемонстрировал архивные кадры Кремля и Красной площади, комментарий "эксперта" и официальное заявление руководства РФ. Сами кадры снятой ночью атаки в эфир решили не давать, но при этом не преминули обвинить Киев в эскалации.

Канал "Россия 1" посвятил этой новости 3,5 минуты. Описание случившегося 3 мая звучало как стилизация под блоковское "Ночь, улица, фонарь, аптека…", но в отличие от символиста, описывавшего безнадежность российской действительности в 1911 году, в словах авторов новостного сюжета все же будто бы теплилась некоторая надежда — на спасительные украинские беспилотники.

"Ночь третьего мая. Москва. Красная площадь. Центр российской столицы и всей страны. В небе появляются беспилотники, атакующие Кремль". В качестве видеоряда, опять же, выбрали архивные видео.

Канал "НТВ" решил и вовсе потратить на новость минуту эфира. Под архивные кадры центральной части Москвы ведущие зачитали официальное заявление Кремля.

Примечательно, что "атака", по версии кремлевской пропаганды, украинских беспилотников произошла ночью, а сообщили о ней только пополудни.

Случившееся назвали терактом и покушением на главу Кремля, а председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому "физическим устранением".

Реакция Украины

Официальный Киев не подтверждает, что имеет какое-либо отношение к атаке. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сославшись на собственные источники, заявил, что атака беспилотников была "коллективным заказом российских олигархов", страдающих от западных санкций.

Бывший советник ОП Алексей Арестович назвал произошедшее провокацией для запугивания Запада. По его словам, в РФ подстроили атаку беспилотников на Кремль.

Также сообщалось, что журналисты выяснили подробности атаки беспилотников на Кремль и сообщили, что целью была квартира Путина.