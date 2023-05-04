Федеральні канали РФ приховали від аудиторії кадри "атаки безпілотників" на Кремль, — росЗМІ

Державні ЗМІ країни-агресора, такі як "Перший канал", у сюжетах про "атаку безпілотників" демонстрували архівні записи Красної площі, але не сам вибух. Водночас пропагандисти скористалися нагодою звинуватити Україну в ескалації.

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Кадри ймовірної атаки безпілотників на Кремль напередодні, 3 травня, з'явилися в прокремлівських пабліках. Офіційні ЗМІ, такі як "Перший канал", у своїх сюжетах про це демонстрували архівні записи Красної площі, а сам вибух не показали. Про таку непослідовність у висвітленні, мабуть, головної новини дня пише російське видання "Агентство".

Як "атаку дронів" показали в РФ

"Перший канал" у 4-хвилинному вечірньому сюжеті продемонстрував архівні кадри Кремля та Красної площі, коментар "експерта" й офіційну заяву керівництва РФ. Самі кадри знятої вночі атаки в ефір вирішили не давати, але водночас не забули звинуватити Київ у ескалації.

Канал "Росія 1" присвятив цій новині 3,5 хвилини. Опис того, що сталося 3 травня, звучав як стилізація під блоківське "Ніч, вулиця, ліхтар, аптека…", але на відміну від символіста, який описував безнадійність російської дійсності в 1911 році, у словах авторів новинного сюжету все ж таки ніби теплилася надія — на рятівні безпілотники.

"Ніч третього травня. Москва. Красна площа. Центр російської столиці та всієї країни. У небі з'являються безпілотники, що атакують Кремль". Як відеоряд, знову ж таки, обрали архівні відео.

Канал "НТВ" вирішив взагалі витратити на новину хвилину ефіру. Під архівні кадри центральної частини Москви ведучі зачитали офіційну заяву Кремля.

Примітно, що "атака", за версією кремлівської пропаганди, українських безпілотників сталася вночі, а повідомили про неї лише після полудня. У Москві заявили про теракт і замах на голову Кремля, а керівник Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у відповідь пригрозив президенту України Володимиру Зеленському "фізичним усуненням".

Реакція України

Офіційний Київ не підтверджує, що має стосунок до атаки. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пославшись на власні джерела, заявив, що атака безпілотників була "колективним замовленням російських олігархів", які страждають від західних санкцій.

Колишній радник ОП Олексій Арестович назвав подію провокацією для залякування Заходу. За його словами, у РФ зрежисували атаку безпілотників на Кремль.

Також повідомлялося, що журналісти з'ясували подробиці атаки безпілотників на Кремль і повідомили, що ціллю була квартира Путіна.