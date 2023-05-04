"Припинити існування": Соловйов закликав знищити Україну після атаки БПЛА на Кремль (відео)

Пропагандист назвав нашу країну "Укрорейхом", щодо якої у Росії більше не повинно бути червоних ліній, оскільки лише солдати Третього Рейху дозволяли собі бомбити Червону площу.

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Російський пропагандист Володимир Соловйов закликав знищити Україну після атаки БПЛА над Кремлем, про яку повідомлялося напередодні, 3 травня. Фрагмент ефіру програми Соловйова опублікував у своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

"В принципі більше червоної лінії бути не може. Востаннє бомбардували Кремль нацисти", — заявив Соловйов і закликав керівництво РФ відповісти "жорсткіше", щоб це гарантувало перемогу російських військ у війні.

Пропагандист також нагадав про те, що "по**дьки" американці висловлювалися проти атаки України по території РФ.

Реакція Вашингтону

Керівник Сенатського комітету з розвідки Марк Ворнер вважає, що немає доказів того, що до недавньої атаки БПЛА на Кремль має якийсь стосунок київське керівництво. Водночас співробітник американської розвідспільноти уточнив, що спецслужби США мають мало даних про подію.

Нагадаємо, що представниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила Захід в атаці безпілотника на Кремль. Пані дипломат заявила, що Україна нібито заручилася західним "політичним прикриттям і військовим супроводом" для проведення подібних нападів.

Зі свого боку, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловився про те, що за ударом по Кремлю стоять російські олігархи, які страждають від санкційних обмежень. Політик уточнив, що це його особисте припущення, основою якого є інсайдерські дані. Пост в Telegram він супроводив пейзажем Монако.