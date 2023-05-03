Атаку дронів по Кремлю замовив "клуб ображених", – Арахамія (фото)

На думку глави фракції "Слуга народу", за ударом по Кремлю стоять російські олігархи, які постраждали від путінського режиму.

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Атака безпілотних літальних апаратів будівлі Кремля могла бути здійснена на колективне замовлення російських олігархів. Про це у своєму Telegram-каналі написав керівник фракції "Слуга народу" у Верховній раді України Давид Арахамія.

За словами Арахамії, причиною цього стали санкційні обмеження, які торкнулися російських еліт через дії путінського режиму.

"Це перша колективна гра "клубу ображених". Сподіваюся – не остання", — зазначив Давид Арахамія.

Політик підкреслив, що це твердження є його особистою думкою, заснованою на отриманій інсайдерській інформації. До свого посту він також прикріпив фото, на якому зображено пейзаж Монако.

Давид Арахамія висловився про удар по Кремлю

Нагадаємо, що в ніч проти 3 травня два БПЛА атакували будівлю Кремля і були ліквідовані силами протиповітряної оборони. У РФ назвали цей інцидент нападом з боку України та пригрозили знищити "київський режим".

При цьому в Києві не підтвердили свою причетність до атаки дронів Кремлем. За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, подія може бути свідченням підготовки росіянами масштабного теракту.

Президент України Володимир Зеленський додав, що Україна не атакує ні Володимира Путіна, ні Москву, а веде боротьбу виключно на своїй території. Український лідер також вказав на дефіцит зброї та пояснив, що українські сили не застосовують її деінде.

Своєю чергою російський опозиційний політик Ілля Пономарьов заявив, що знає, хто причетний до атаки безпілотних літальних апаратів, згадавши про "одну зі знайомих йому структур".