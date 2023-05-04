"Не будем общаться с такими": Зеленский отреагировал на угрозы Медведева об убийстве (видео)

По словам украинского президента, "размахивающие там чем-то ядерным" группы радикально настроенных россиян не представляют для него интереса.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал призывы представителей власти Российской Федерации к его физическому устранению. Об этом стало известно из совместно брифинга Владимира Зеленского с премьер-министрами Нидерландов и Бельгии в Гааге.

Один из журналистов спросил украинского президента, насколько серьезно он относится к недавно озвученным прямым угрозам убийством со стороны высокопоставленных лиц РФ.

В ответ Зеленский заявил, что не видит с российской стороны ни сильной армии, ни сильного общества, а только "радикальные группки, размахивающие там чем-то ядерным".

"Это не интересная тема. Мы не будем общаться с такими людьми ни о чем. Я думаю, им нужно подумать, как изменить климат в их собственной стране, свой режим", — сказал президент об угрозах россиян.

По мнению Зеленского, только таким образом в РФ могут подготовить свое население к дипломатическим возможностям завершения войны в Украине.

Брифинг в Нидерландах

Угрозы Зеленскому: что говорят в РФ

В среду, 3 мая, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал к физическому уничтожению президента Украины Владимира Зеленского в связи с атакой БПЛА на Кремль.

Удар БПЛА по Кремлю

По версии российской стороны, к нападению причастен Киев. Медведев заявил, что Украине не нужен президент для того, чтобы подписывать "акт о безоговорочной капитуляции".

"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики", — заявил зампредседателя Совбеза РФ.

Атака дронов на Кремль: что известно

Российская Федерация заявила, что Украина пыталась атаковать здание Кремля двумя БПЛА в ночь на 3 мая. В сети также появился ролик, на котором видно, что над одним из зданий на Красной площади в Москве подымается дым.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг обвинения РФ, отметив, что Киев ведет исключительно оборонительную войну. По его мнению, данный инцидент связан с тем, что российская сторона готовит масштабный террористический акт.

В свою очередь глава правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что атака дронов на Кремль могла быть осуществлена по коллективному заказу российских олигархов, которые пострадали из-за антироссийских санкций.

Кроме того, глава Комитета по разведке Сената США Марк Уорнер заявил, что в его стране не видят доказательств участия Украины в атаке беспилотника по Кремлю. Двое американских чиновников также заявили, что Киев в частном порядке сообщил Белому дому свовей непричастности к атаке БПЛА по Москве.