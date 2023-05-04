"Не будемо спілкуватися з такими": Зеленський відреагував на погрози Медведєва про вбивство (відео)

За словами українського президента, групи радикально налаштованих росіян, що "розмахують там чимось ядерним", не становлять для нього інтересу.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував заклики представників влади Російської Федерації щодо його фізичного усунення. Про це стало відомо зі спільно брифінгу Володимира Зеленського з прем'єр-міністрами Нідерландів та Бельгії в Гаазі.

Один із журналістів запитав українського президента, наскільки серйозно він ставиться до нещодавно озвучених прямих погроз убивства з боку високопосадовців РФ.

У відповідь Зеленський заявив, що не бачить з російського боку ні сильної армії, ні сильного суспільства, а лише "радикальні групки, які там розмахують чимось ядерним".

"Це не цікава тема. Ми не будемо спілкуватися з такими людьми ні про що. Я думаю, їм потрібно подумати, як змінити клімат у їхній власній країні, свій режим", — сказав президент про погрози росіян.

На думку Зеленського, лише таким чином у РФ можуть підготувати своє населення до дипломатичних можливостей завершення війни в Україні.

Брифінг у Нідерландах

Погрози Зеленському: що кажуть у РФ

У середу, 3 травня, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв закликав до фізичного знищення президента України Володимира Зеленського через атаку БПЛА на Кремль.

Удар БПЛА по Кремлю

За версією російської сторони до нападу причетний Київ. Медведєв заявив, що Україні не потрібний президент для того, щоб підписувати "акт про беззастережну капітуляцію".

"Після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів, крім фізичного усунення Зеленського та його кліки", — заявив заступник голови Ради безпеки РФ.

Атака дронів на Кремль: що відомо

Російська Федерація заявила, що Україна намагалася атакувати будівлю Кремля двома БПЛА у ніч проти 3 травня. У мережі також з'явилося відео, на якому видно, що над однією з будівель на Червоній площі в Москві здіймається дим.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відкинув звинувачення РФ, зазначивши, що Київ веде виключно оборонну війну. На його думку, цей інцидент пов'язаний із тим, що російська сторона готує масштабний терористичний акт.

Зі свого боку глава керівної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що атака дронів на Кремль могла бути здійснена на колективне замовлення російських олігархів, які постраждали через антиросійські санкції.

Крім того, голова Комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер заявив, що у його країні не бачать доказів участі України в атаці безпілотника щодо Кремля. Двоє американських чиновників також заявили, що Київ у приватному порядку сповістив Білий дім щодо своєї непричетності до атаки БПЛА по Москві.