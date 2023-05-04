"Приховане пересування": у РФ репетирують ядерний удар після атаки БПЛА на Кремль

За даними Західного військового округу Росії, до навчаннь було залучено близько 100 військовослужбовців, а також приблизно 20 одиниць військової та спеціальної техніки.

Related video

У середу, 3 травня, в Калінінградській області Російської Федерації пройшли тренування з завдання ракетних ударів з оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" Балтійського флоту. Про це повідомила пресслужба Західного військового округу РФ.

У публікації йдеться, що російські військові "виконали потайливе пересування" до стартових позицій і здійснили поодинокі та групові пуски по макетах ракетних комплексів, аеродромів та інших військових об'єктів.

Навчання також передбачали відпрацювання дій в умовах зараженої місцевості та відбиття нападу диверсійно-розвідувальних груп противника. До тренувань було залучено близько 100 осіб особового складу та близько 20 одиниць військової та спеціальної техніки.

"Особливу увагу в ході тренування було приділено питанням удосконалення злагодженості розрахунків та підрозділів, професійних навичок особового складу під час переміщення у зазначені райони та маскування бойових машин", — заявили в пресслужбі.

Як зазначають у виданні The Moscow Times, комплекси "Іскандер" здатні запускати як крилаті, так і балістичні ракети, в тому числі ядерну боєголовку. Заявлена дальність "Іскандерів" — 500 км.

Атака БПЛА на Кремль: у РФ пригрозили "заходами у відповідь"

У середу, 3 травня, Росія звинуватила Україну в атаці БПЛА по будівлі Кремля. За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, Москва розцінює цей інцидент як замах на Володимира Путіна.

"Російська сторона залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне", — заявили в Кремлі.

Голова Державної думи РФ В'ячеслав Володін додав, що атака дронів по Кремлю є нападом на Росію та заявив про неможливість переговорного процесу з Україною.

"Вимагатимемо застосування зброї, здатної зупинити та знищити київський терористичний режим", — сказав Володін.

До погроз також приєднався російський пропагандист Володимир Соловйов, заявивши про необхідність відповісти "пожорсткіше" на атаку БПЛА по Кремлю.

Своєю чергою, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв закликав до фізичного знищення президента України Володимира Зеленського, стверджуючи, що Київ причетний до "теракту" в Кремлі.

Загрози Кремля: реакція Зеленського

Президент України відкинув звинувачення з боку Росії у нібито замаху на Володимира Путіна, наголосивши, що Україні не вистачає зброї навіть для захисту своїх земель.

"Ми не атакуємо ні Путіна, ні Москву. Ми боремося на власній території. Захищаємо свої села та міста", — заявив Зеленський.

Український лідер також прокоментував погрози росіян у рамках брифінгу у Гаазі. Він сказав, що не бачить з російського боку ні сильної армії, ні сильного суспільства, а лише "радикальні групки, які там розмахують чимось ядерним".

"Ми не спілкуватимемося з такими людьми ні про що. Я думаю, їм потрібно подумати, як змінити клімат у їхній власній країні, свій режим", — підсумував президент.