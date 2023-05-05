Хочет скрыть деградацию армии: в ISW сообщили, как власти РФ используют удары БпЛА по Кремлю

Аналитики ISW считают, что власти РФ используют атаку дрона на Кремль 3 мая для отмены мероприятий к 9 мая и чтобы увеличить свои информационные усилия и представить войну в Украине как угрозу для России.

Российские власти опасаются, что празднование 9 мая и чествование погибших в войне может вызвать негативную внутреннюю реакцию на высокое количество потерь России в Украине. Такую мысль высказали аналитики американского Института изучения войны в отчете за 4 мая.

Здесь предположили, что российские чиновники, вероятно, используют удар беспилотника по Кремлю 3 мая, чтобы отменить парады ко Дню Победы 9 мая. Об отказе от массовых мероприятий уже заявили в 21 городе России и оккупированном Крыму.

"Ранее ISW оценивало, что Кремль использует атаку БпЛА 3 мая, чтобы отменить мероприятия 9 мая и увеличить свои информационные усилия, чтобы представить войну в Украине, как экзистенциальную угрозу для России. Кремль, вероятно, надеется ограничить типичные мероприятия 9 мая, чтобы скрыть деградацию армии, поскольку такие события демонстрируют передовую российскую военную технику, значительная часть которой либо критическая для российских операций в Украине, либо была уничтожена за 14 месяцев изнурительных боев", — говорится в сообщении Института.

Отмечается, что в Кремле опасаются, что 9 мая погибших во Второй мировой войне может вызвать в обществе негативную реакцию на высокое количество потерь России в Украине.

Напомним, что 3 мая 2 БпЛА атаковали башню Кремля. В СК РФ сообщили, что дроны "вывели из строя" российские военные и спецслужбы, а атаку считают террористическим актом, совершаемым "киевским режимом".

Журналисты предположили, что БПЛА должны были нанести удар по Сенатскому дворцу, где расположены квартира и рабочие кабинеты Путина. Также помещение там использует администрация президента России.