Недавние диверсии на стратегических объектах, по мнению ведомства, наглядно демонстрируют, что Россия не сможет оградить свои железные дороги от нападений "неизвестных субъектов"

Российская Федерация не имеет возможности защитить крупные и уязвимые узлы железной дороги от действий диверсантов. Это грозит регулярными задержками поставок для армии РФ. Об этом говорится в разведсводке Министерства обороны Великобритании от 5 мая.

В источнике было отмечено, что последние происшествия с железнодорожными авариями в регионах России, граничащих с Украиной, связаны с подрывами, которые были совершены неизвестными субъектами.

Взрывы на ЖД понесли за собой краткосрочные сбои в поставках для армии РФ.

"Хотя ее (России — ред.) бригады железнодорожных войск способны быстро восстанавливать пути, эти инциденты усилят давление на внутренние силы безопасности России, которые, скорее всего, не смогут полностью оградить крупные и уязвимые железнодорожные сети РФ от нападения", — отмечают в Минобороны Британии.

Россия не может защититься от диверсионных атак на железной дороге

Напомним, что 2 мая в Брянской области РФ были подорваны железнодорожные пути, в результате чего опрокинулось около 20 вагонов грузового поезда, который направлялся из Брянска в Карачев. Самодельные взрывные устройства были заложены в нескольких местах.

Кроме того, 1 мая утром стало известно, что в Брянской области неизвестные взорвали железнодорожный путь, из-за чего сошел с рельсов грузовой поезд, который перевозил нефтепродукты.