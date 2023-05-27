Война в океане. Почему США должны инвестировать все больше в дальнобойное оружие

Следующий конфликт будет разворачиваться на огромных океанских расстояниях. Солдаты никогда не встретятся лицом к лицу. Поэтому США должны инвестировать все больше средств в дальнобойное оружие. Эра боеприпасов малой дальности, расходуемых в конфликтах между равными противниками, практически закончилась.

Когда военный летчик в казармах цитирует фильм "Top Gun", он покупает пиво на всю эскадрилью. Мы готовы к таким жертвам. "Он слишком близко для ракет, Гас. Я перехожу на пушки". Это культовая, но устаревшая цитата. С появлением и развертыванием противником крылатых и баллистических ракет большой дальности расстояния, с которых воюющие стороны могут атаковать силы США и союзников, значительно увеличились. Мы считаем, что эра боеприпасов малой дальности, расходуемых в конфликтах между равными противниками, практически закончилась.

Фокус перевел статью Джоша Портцера и Джонатана Госселина о том, почему важно больше инвестировать в оружие большой дальности.

Как отмечает командующий военно-морских операций в своем Навигационном плане на 2022 год, "для создания динамичных цепочек поражения, необходимых для [распределенных морских операций], мы должны модернизировать и интегрировать существующие возможности нанесения дальних ударов, сопоставляя нашу аналитику, прототипы, эксперименты, документацию по требованиям и развитие возможностей".

ВМС США должны приобрести больше дальнобойных огневых средств. Им необходимо это оружие для отражения и поражения угроз, которые быстро распространяются на Индо-Тихоокеанском и Европейском театрах. Диверсифицируя свой портфель ударных возможностей для авианосного крыла, ВМС могут предоставить командованию больше орудий, способных вести огонь на дальностях, выходящих за пределы обороны противника. P-8A Poseidon — многоцелевой морской патрульный самолет, предлагающий ВМС платформу, способную создавать цепочки поражения для прямой атаки или помогать авиакрылу авианосца, передавая данные различным самолетам для атаки.

P-8A является благоприятной платформой для демонстрации того, как дальность поражения на многоцелевом самолете может расширить возможности США в Индо-Тихоокеанском регионе

Министерство обороны должно последовать примеру ВМС, приняв и полноценно инвестировав в большее количество огневых средств большой дальности, причем на большем количестве платформ. P-8A является благоприятной платформой для демонстрации того, как дальность поражения на многоцелевом самолете может расширить возможности США в Индо-Тихоокеанском регионе. Пока министерство рассматривает перспективные средства дальнего огневого поражения в будущем, существует несколько путей, с помощью которых можно добиться финансовой эффективности. Практическое проведение аэродинамических испытаний снизит стоимость внедрения новых возможностей оружия на широком спектре платформ. Выбор вооружений, которые могут нести различные платформы, позволяет получить экономию от масштаба (в дополнение к оперативным преимуществам, которые дают такие расширенные концепции комбинированного применения). Наконец, дальнейшее применение многолетних закупок не только позволит вооруженным силам США эффективнее закупать больше оружия, но и станет сигналом доверия для их бесценных партнеров в промышленности.

Соперники

Существует тенденция называть соперничество с Китаем современной холодной войной. Однако вызовы, стоящие перед США, изменились с 1991 года. Противники США развили возможности нанесения ударов за пределами видимости, что стало возможным благодаря продвинутому нацеливанию через узлы и сети. Эти возможности направлены на то, чтобы вывести американские самолеты и корабли за пределы досягаемости большинства видов оружия, доставляемого с воздуха, что затруднит проведение крупной воздушной атаки. На вооружении Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая стоят баллистические ракеты DF-21 и DF-26. Эти ракеты предназначены для доставки ядерных или обычных боезарядов по морским и наземным целям, используя баллистические траектории полета на большие расстояния с высокой скоростью. Военно-морские силы Народно-освободительной армии также инвестировали в свои возможности по наращиванию мощи и располагают многочисленными противокорабельными крылатыми ракетами и ракетами класса "земля-воздух". Ожидается, что к 2025 году численность военно-морских сил Китая превысит 400 боевых единиц.

Россия также разработала серию крылатых ракет в семействе систем класса "Калибр" Фото: Из открытых источников

Россия также разработала серию крылатых ракет в семействе систем класса "Калибр". Режим президента Владимира Путина сохраняет мощную противовоздушную оборону и в настоящее время развертывает крылатые и баллистические ракеты воздушного базирования, чтобы держать под прицелом цели ВМС США.

P-8A Poseidon: пример использования гибких цепочек поражения и большой дальности ударов

Воздушное крыло авианосца, без сомнения, является центром тяжести для нынешних и будущих ВМС. Однако истребители ограничены весом дальнобойного оружия. Дополнительный вес уменьшает дальность полета и время нахождения истребителей в воздухе. Чем больше вес истребителя, тем больше топлива и более частые дозаправки ему требуются. Танкеры уязвимы для атак, и ВМС не могут предполагать, что логистика театра боевых действий останется беспрепятственной. Хотя MQ-25 Stingray даст авианосцу дополнительную (и уязвимую) возможность органической дозаправки и тем самым увеличит его летальную мощь, эта программа все еще находится в стадии разработки (впрочем, надо сказать, она стремительно развивается). Истребители останутся незаменимыми для несения противокорабельных ракет большой дальности и выполнения задачи контроля над морем. Однако наличие диверсифицированного портфеля средств поражения помогает управлять рисками, и P-8A обладает неотъемлемыми преимуществами, которые могут дать командирам больше возможностей.

MQ-25 Stingray

Гибкая цепочка поражения P-8A

P-8A Poseidon — это военизированный Boeing 737, выполняющий различные задачи. Его три основные компетенции:

противолодочная борьба;

борьба с надводными судами и разведка;

наблюдение и рекогносцировка.

Способность P-8A собирать разведывательные данные, а также распространять их по многочисленным сетям приводит к двум примечательным результатам. Он может предоставить данные о цели и информацию об окружающих морских путях полета истребителям или кораблю, которые затем могут нанести удар по цели. Кроме того, P-8A может найти, зафиксировать, отследить, нацелить, поразить и в целом оценить ситуацию вражеского подразделения. Таким образом, P-8A обладает гибкой цепочкой поражения, которой нет у многих других военно-морских подразделений. Он может выполнять "первичную" и "вторичную" задачи цепей поражения или обе из них вместе. Поражая дальние цели с помощью P-8A, ВМС получают явное преимущество распределенного выбора. Командир ударной группы может вести атаку на подразделение, базирующееся на авианосце, при этом P-8A предоставляет данные для наведения на цель за горизонтом. Или же командир может направить свое авиакрыло на борьбу с другими угрозами, поручив P-8A самостоятельно нейтрализовать конкретную угрозу с большого расстояния. С большим количеством вариантов выбора пространство принятия решений командира увеличивается, что приводит к неоценимому увеличению потенциала маневрирования. Хотя генерал Джо Данфорд имел в виду гораздо более широкую картину военных действий, охватывающую кибер- и информационную сферы, как он утверждает, быстрое управление пространством принятия решений имеет первостепенное значение, учитывая скорость современной войны.

P-8A Poseidon

P-8A обладает выносливостью и грузоподъемностью для доставки нескольких видов оружия большой дальности

P-8A может нести пять боезарядов во внутренних отсеках, а также на четырех крыльевых и двух центральных подвесах. Теоретически возможно удвоить две ракеты на одном крыльевом подвесе с помощью соединительного пилона, что дает восемь возможных крыльевых подвесов (конечно, в зависимости от весовой категории и летных испытаний). Хотя ВМС еще не провели полноценное технико-экономическое обоснование для комбинирования различных весовых категорий на подвесах P-8A, имеющихся в настоящее время, существует потенциал для изучения таких вариантов, как загрузка оружия весом более 1300 кг на центральном подвесе самолета. Изучение расширения возможностей по перевозке и применению оружия может открыть путь для более летальных видов оружия, которые ВМС могут использовать для всех своих сил. В зависимости от результатов такого исследования, P-8A, по-видимому, может последовать примеру авиакрыла авианосца по мере увеличения арсенала дальнего огня США. Это примечательно не только потому, что увеличивается общее количество ударов (и углов их нанесения, что усложняет калькуляцию рисков противника), но и потому, что это разумное бизнес-решение для крупных ВМС. Как мы убедимся позже, большее количество одного и того же оружия, как правило, является более выгодной покупкой, чем несколько видов оружия, приобретенных в меньших количествах.

P-8A также может нести большое количество топлива. Как правило, самолет способен находиться в воздухе в течение 10 часов и имеет возможность дозаправки в воздухе. В этом отношении ВМС выигрывают, так как P-8A – имущество военно-морских сил. Размещение такого потенциала исключительно в составе ВМС (по крайней мере, на случай необходимости) дает военно-морским командирам уверенность в том, что средства, которые они хотят задействовать, останутся в их распоряжении как до, так и после завершения миссии без риска перераспределения задач. Кроме того, самолетов P-8A огромное количество, что увеличивает преимущество ВМС в распределенных морских операциях и, следовательно, в распределенном выборе цепочек поражения. Большее количество P-8A, задействованных на театре военных действий, означает повышенную распределенность операций, что, в свою очередь, означает большее количество географических зон риска для противников США. Мы живем в боевом пространстве под лозунгом "больше — значит лучше".

P-8A имеет открытую архитектуру, встроенную в его программное обеспечение

P-8A работает на базе программного обеспечения Tactical Open Mission Software компании Boeing, что позволяет легко добавлять на самолет дополнительное вооружение. По мере совершенствования программного обеспечения разработчики могут разрабатывать и интегрировать приложения для операторов, которые будут использоваться на P-8A для планирования миссий и совместной работы человека и машины.

Интерфейс также позволяет P-8A использовать различные виды оружия от разных оборонных компаний. Raytheon производит легкую торпеду MK-54, а McDonnell Douglas (теперь Boeing) — ракету AGM-84 Harpoon. Совсем недавно P-8A расширил свой летальный диапазон благодаря испытаниям ракет большой дальности AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile производства Lockheed Martin. Руководитель программы PMA-242 недавно упомянул о проводимом исследовании по изучению боевого потенциала оснащения P-8A усовершенствованной противорадарной управляемой ракетой увеличенной дальности AGM-88G производства Northrop Grumman. Все это оружие интегрируется или будет интегрировано в P-8A через открытую архитектуру программного обеспечения миссии. Хотя такая интеграция сопряжена с денежными затратами, сам процесс достаточно прост. Использование одного и того же базового программного обеспечения также обеспечивает упрощенную, знакомую архитектуру для оператора независимо от оружия.

Быстрое приобретение дальнобойного оружия для потенциального конфликта

ВМС нуждаются в оружии дальнего действия, и его установка на многоцелевые самолеты с большой продолжительностью полета, такие как P-8A, может существенно повысить летальность авиакрыла авианосца. В связи с этим мы считаем, что Министерство обороны может использовать несколько направлений для повышения летальности при одновременном снижении затрат.

Проводить аэродинамические испытания виртуально с помощью суперкомпьютеров

Разработка и создание прототипов оружия может быть дорогостоящей, но часто упускается из виду фактор испытаний оружия — включая всевозможные механические испытания, необходимые для демонстрации аэродинамической стабильности и характеристик выпуска. В настоящее время наблюдается изменение концепции, направленное на перенос большего количества испытаний в виртуальную сферу. Суперкомпьютеры могут радикально изменить методы работы Министерства обороны, и, что не менее важно, они уже существуют. Например, High Performing Computing Modernization Program — это компания, которая использует суперкомпьютеры для проведения различных видов летных испытаний с помощью виртуального моделирования. Платформе, которая находится на среднем этапе своего жизненного цикла, труднее привлечь бюджет на исследования и разработки для финансирования летных испытаний, если только они не будут обеспечены извне (и даже тогда наличие самолета для проведения испытаний и персонала для полетов на нем может быть ограничено и, таким образом, может стать камнем преткновения). Суперкомпьютер позволит программистам и компаниям направить деньги на исследования, связанные с разработкой оружия и программного обеспечения, а не на реактивное топливо и соответствующее техническое обслуживание самолетов, которые обеспечивают физические испытания. Это станет еще более актуальным, когда министерства военно-морского флота и обороны расширят список своих дальнобойных боеприпасов.

Суперкомпьютеры могут радикально изменить методы работы Министерства обороны

Выбор оружия с учетом меняющихся стрелков

Противокорабельная ракета большой дальности является привлекательным оружием, поскольку ее могут нести множество различных самолетов. ВВС также приняли эту ракету на вооружение. Это позволяет Министерству обороны разделить затраты на закупку между ведомствами и программами и в значительной степени использовать эффект масштаба. Нишевое, мелкосерийное оружие может быть убедительным по своим возможностям, но ограничивать покупательную способность всех ведомств. Кроме того, общее оружие позволяет отточить способы его применения на разных платформах, в разных ведомствах и у разных партнеров.

Использование многолетних закупок

Помимо "закупок впрок", существуют закупки оружия в течение нескольких лет. Многолетние закупки позволяют Министерству обороны обойти некоторые риски, связанные с ежегодным заключением контрактов (например, ежегодное увеличение различных расходов) для определенных программ закупок. Хотя предполагаемый процент экономии затрат варьируется, скорее всего, он может составлять от 5 до 10%. Это довольно много, ведь порядок величины потенциально исчисляется сотнями миллионов долларов по целому ряду платформ. Не менее, если не более важным является то, что дальнейшая выгода от использования этого инструмента будет способствовать укреплению доверия партнеров американской промышленности. Если промышленники знают, что зарплатному фонду на следующий год ничто не угрожает, они чувствуют прилив энергии, которую промышленность может вложить в производство оружия, а не в хеджирование ставок на изменение производственной линии, если в следующем году вдруг не станет денег. Соединенные Штаты постоянно говорят о том, что они хотят иметь более сильную промышленную базу, — но это улица с двусторонним движением.

Вывод

Если инвестиции в китайское и российское оружие являются показателем того, как развивается ведение морской войны, то следующий конфликт будет разворачиваться на огромных океанских расстояниях. Стрелки никогда не встретятся лицом к лицу. Не будет никаких (опять же, вечных и знаковых) "пересадок из кабины в перевернутую кабину" по мере нарастания эскалации. Только выходы гиперзвукового оружия, за которыми последуют либо всплески, либо взрывы.

ВМС понимают важность дальнобойного оружия, о чем свидетельствует тот факт, что дальнее точное вооружение занимает первое место в списке императивов начальника военно-морских операций. Мы считаем, что применение этого оружия на P-8A, а затем и на других многоцелевых самолетах в тандеме с авиакрылом авианосца даст старшим командирам множество возможностей. Они смогут использовать самолеты для оказания помощи другим в нанесении ударов по целям или выступать в качестве сенсора и стрелка, полностью замыкая цепь поражения. Это дает командиру больше пространства для принятия решений и, соответственно, большую свободу маневра. Однако такой вариант трудно реализовать без многоцелевых самолетов, несущих дальнобойное оружие.

Мы предложили несколько идей, которые могут помочь упорядочить ведение огня на больших расстояниях для нескольких платформ в будущем. Хотя конфликты, в которых мы участвовали, происходили в открытом море, наши силы, несомненно, являются совместными — и при этом объединенными! Соответственно, Министерство обороны США имеет право влиять на то, как американские вооруженные силы коллективно ведут огонь на дальние дистанции. И для этого разумным первым шагом было бы обратиться к Навигационному плану ВМС.

Об авторе

Старший лейтенант Джош "Минкус" Портцер и старший лейтенант Джонатан "Дак Дак" Госселин являются инструкторами по вооружению и тактике P-8A в ВМС США.