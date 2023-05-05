Снайперская винтовка "Форт-301". На что способна украинская лицензия израильского Galil

Израиль создал винтовку Galil Sniper на основе карабина Galil, внеся туда некоторые изменения. Украина начала производить снайперскую винтовку по лицензии под названием "Форт-301". Он способен поражать цели на дистанции до 1000 метров.

На вооружении в некоторых украинских подразделениях есть снайперские винтовки "Форт-301" — лицензионная копия Galil от Israeli Weaponary Industries. Фокус разобрался, как начали производить это оружие, какие у него характеристики, и используют ли его в ходе боев во время полномасштабного вторжения.

Снайперская винтовка "Форт-301" — история создания оружия

За основу украинского "Форт-301" взят автомат Galil израильской компании Israeli Weponary Industries. Автомат характеризуется простой и надежной конструкцией. В Украине "Форт-301" начали производить в 2009 году после постановления Кабмина о принятии на вооружение винтовки в СБУ, Управление госохраны, ГПСУ и Службу внешней разведки.

Изготовляла снайперскую винтовку казенное научно-производственное объединение "Форт" Министерства внутренних дел Украины. Это предприятие было создано в 1991 году для разработки и производства средств личной защиты правоохранителей.

Оригинальная винтовка Galil Sniper SA разработана для нужд Армии обороны Израиля компанией Israeli Weponary Industries на базе штурмовой винтовки Galil калибра 7,62 мм.

Снайперская винтовка представляет собой полуавтоматическое оружие для ведения прицельного огня на больших расстояниях. Для удобства оператора приклад может регулироваться по длине и высоте. В штатной комплектации винтовка имеет 6-кратный оптический прицел и складные сошки.

По своим характеристикам Galil Sniper похожа на советскую СВД или немецкую G3-SG1. С точки зрения тактики она является марксменской. Марксменская винтовка занимает нишу между автоматическим карабином и снайперской винтовкой.

Для того чтобы переделать винтовку Galil на снайперскую, конструкторы внесли следующие изменения в оружие:

убрали возможность ведения огня в автоматическом режиме;

заменили ствол на более тяжелый с цилиндрическим пламегасителем, также добавили возможность установки глушителя.

Стоит отметить, что Galil уже не находится на вооружении регулярной армии в Армии обороны Израиля, однако производитель их все еще производит на продажу. Операторами оружия, кроме Израиля и Украины, является Монголия, вооружившая винтовками Силы спецопераций.

Технические характеристики "Форт-301"

Украинская снайперская винтовка имеет следующие показатели:

калибр — 7,62х51;

емкость магазина — 25 патронов;

прицельная дальность – 1000 метров;

начальная скорость пули – 800 м/с;

ресурс ствола – минимум 10 000 выстрелов.

Бойцы на Донбассе с "Форт-301", 2017 год

Применение "Форт-301" на российско-украинской войне

Украинская снайперская винтовка "Форт-301" активно использовалась бойцами с начала вторжения РФ в Украину в 2014 году. Известно, что в 2015 году тогда еще полк специального назначения "Азов" получил винтовки "Форт-301". Фото военных со снайперской винтовкой время от времени появлялись в сети до полномасштабной войны. С 24 февраля 2022 года фотографий в открытом доступе с украинским "Форт-301" не было, однако это не значит, что их не применяют на фронте.