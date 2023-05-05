"Стягивают войска": в ВСУ прокомментировали заявление Пригожина о выходе из Бахмута 10 мая

По словам Анны Маляр, оккупанты до сих пор пытаются захватить Бахмут до 9 мая, поэтому командование фиксирует только стягивание войск.

Заявление владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина может быть военной хитростью и обманом. Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

Российские войска стягивают свои силы, чтобы захватить Бахмут до 9 мая. По словам Маляр, командование фиксирует стягивание войск по другим направлениям, включая "вагнеровцев". Оккупанты заменяют наемниками штурмовые отряды элитных десантников, которые сейчас пытаются штурмовать город.

Она также добавила, что украинские военные продолжают держать оборону.

"Наши бойцы не дают врагу прорвать оборону. Кроме того, огнем украинской артиллерии были уничтожены места хранения боеприпасов "вагнеровцев", — заявила Маляр.

Также полковник и военный аналитик Петр Черник сказал, что заявления Пригожина могут быть военной хитростью. Он может намеренно показывать себя слабее, чтобы заманить противника в неподготовленное сражение. Потому что после заявления Пригожина об уходе войск есть соблазн начать собственные наступательные действия, но на самом деле ничего не меняется, потому что враг остается на месте.

Напомним, 5 мая спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что "вагнеровцы" заканчиваются, в этом причина заявлений Пригожина, а не в снарядном голоде.

Утром 5 мая Евгений Пригожин сообщил, что 10 мая он прикажет наемникам ЧВК "Вагнер" покинуть Бахмут из-за снарядного голода. Бойцов выведут, чтобы "зализать раны".