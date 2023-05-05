Активисты в Праге вывесили огромные плакаты с требованием исключить РФ из ООН (видео)

На баннерах можно заметить огромный QR-код, который ведет на сайт с петициями. Автор отмечает, что у мира есть уникальный исторический шанс, который положит конец одному из самых крупных политических обманов.

В центре чешской столицы Праге активисты вывесили на зданиях огромные плакаты с требованием исключить Российскую Федерацию с Совета безопасности ООН. Об этом сообщает издание "Радио Свобода" 5 мая.

Появились баннеры в пятницу 13:00 в самых оживленных туристических местах города, а именно: на башне у Карлова моста, у памятника политическому деятелю Томашу Масарику и на костеле пресвятого Сальватора.

На плакате, как продемонстрировано в ролике, можно увидеть специальный QR-код, который ведет на сайт Change.org со сбором петиций. Автор под ником Civic Hub утверждает, что миру выпал исторический шаг — положить конец одному из самых больших обманов в истории международной политике. Речь о незаконном пребывании РФ в составе ООН.

"Право на вето – не может быть правом на убийство! Кроме того, по нынешнему статусу в ООН Россия не является ни частью Совета Безопасности, ни членом ООН, поскольку не прошла процедуру вступления в ООН согласно статье 4 Устава ООН. В нынешнем Уставе ООН говорится, что Советский Союз еще существует, а Россия вообще не упоминается", — говорится в сообщении.

От генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша потребовали предоставить документы, которые смогли бы объяснить членство Российской Федерации в организации. Есть таковых нет — фейковое членство, как отметили авторы петиции, должно быть ликвидировано.

В будущем двери ООН для РФ также должны быть закрыты, пока страна продолжает полномасштабную войну в Украине.

"Такой курс действий лишит Россию права вето в ООН, блокирующего многие мирные решения, и восстановит мир и порядок в международном сообществе", — говорится в сообщении.

По состоянию на вечер пятницы, 5 мая петицию поддержало своей подписью более 344 тысяч человек.

В Праге активисты требуют исключить Россию из ООН Фото: Скриншот

Напомним, 2 мая Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией России и обратилась в ООН. Депутаты призвали европейские институции, ООН и правительства и парламенты иностранных государств поддержать инициативу.

24 апреля послы 27 стран выразили возмущение председательством РФ в ООН. По их мнению международное сообщество должно оставаться непоколебимо касаемо российской агрессии в Украине.