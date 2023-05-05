€1 млрд на снаряды и ракеты для ВСУ. Важный шаг Евросоюза

Вместе с предыдущими пакетами поставок это решение доводит общий вклад Евросоюза в помощь украинским военным до 5,6 млрд евро.

Евросоюз принял решение выделить 1 миллиарда евро на закупку артиллерийских снарядов и ракет для украинских военных. Об этом в пятницу, 5 мая, заявила пресс-служба ЕС.

"Совет ЕС одобрил выделение 1 миллиарда евро на закупку артиллерийских снарядов и, при необходимости, ракет для ВСУ", — говорится в сообщении.

Таким образом вместе с предыдущими пакетами поставок принятое сегодня решение доводит общий вклад Евросоюза в военную помощь Киеву до 5,6 миллиарда евро.

"Сегодняшнее решение — еще один важный шаг к поставкам в Украину большего количества боеприпасов. Вооруженным силам Украины необходимо значительное количество боеприпасов для защиты украинского народа и территории. И им нужно быстро", — сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В ЕС уверенны, что помощь Украине будет способствовать дальнейшему укреплению потенциала и устойчивости страны для защиты своей независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, 4 мая стало известно, что ЕС выделит до 80 млн евро Греции на боеприпасы для Украины. Еврокомиссар Тьерри Бретон изучил возможности оборонных предприятий Греции для увеличения производства снарядов, чтобы поставлять их в Украину.

А 3 мая Евросоюз согласовал единый механизм закупок снарядов для ВСУ. Схема совместных закупок является частью более широкого плана ЕС по передаче 1 миллиона артиллерийских снарядов и ракет Украине в течение следующих 12 месяцев.