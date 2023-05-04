Есть острая потребность: ЕС выделит до 80 млн евро Греции на боеприпасы для Украины, – СМИ

Еврокомиссар Тьерри Бретон изучил возможности оборонных предприятий Греции для увеличения производства снарядов, чтобы поставлять их в Украину.

Related video

Европейский союз выделит до 80 миллионов евро греческим оборонным компаниям по производству боеприпасов, которые отправят ВСУ. Об этом сообщает местное издание Pronews.gr.

"Эта сумма будет получена за счет выделения европейских фондов в контексте шагов, предпринятых для укрепления европейской оборонной промышленности исходя из возросших потребностей в сфере обороны", – говорится в статье.

Издание отмечает, что решение о запуске конкретной программы Hellenic Defense Systems (греческая оборонная компания – ред.) было принято после визита в Афины комиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона, целью которого были изучение и оценка возможностей использования существующих объектов ОПК для увеличения производства боеприпасов, особенно 155-мм снарядов, чтобы продолжить поддержку Украины.

Еврокомиссар подчеркнул, что есть производственные возможности со стороны Греции и есть острая потребность в пополнении боеприпасов Украины, а также готовность к участию и сотрудничеству со стороны всех, в том числе Афин.

Напомним, 3 мая европейские страны-союзницы Украины согласовали совместный механизм закупок снарядов для украинских военных. Страны Евросоюза уже сейчас передадут украинским военным боеприпасы со своих складов на 1 млрд евро. Еще 1 млрд ЕС выделит на дальнейшие закупки необходимых боеприпасов и вооружения для Украины.

В этот же день Еврокомиссия объявила о намерении срочно предоставить 500 миллионов евро для укрепления оборонной промышленности ЕС. Государства Евросоюза срочно получат полмиллиона евро для оборонной промышленности, что позволит в комплексе оказать помощь и Вооруженным силам Украины.