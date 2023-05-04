Є гостра потреба: ЄС виділить до 80 млн. євро Греції на боєприпаси для України, – ЗМІ

Єврокомісар Тьєррі Бретон вивчив можливості оборонних підприємств Греції для збільшення виробництва снарядів, щоб постачати їх до України.

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Європейський союз виділить до 80 мільйонів євро грецьким оборонним компаніям з виробництва боєприпасів, які відправлять ЗСУ. Про це повідомляє місцеве видання Pronews.gr.

"Цю суму буде отримано коштом виділення європейських фондів у контексті кроків, зроблених для зміцнення європейської оборонної промисловості, виходячи зі збільшених потреб у сфері оборони", – йдеться у статті.

Видання зазначає, що рішення про запуск конкретної програми Hellenic Defense Systems (грецька оборонна компанія – ред.) було ухвалено після візиту до Афін комісара з внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретона, метою якого було вивчення та оцінка можливостей використання існуючих об'єктів ОПК для збільшення виробництва боєприпасів, особливо 155 мм снарядів, щоб продовжити підтримку України.

Єврокомісар наголосив, що є виробничі можливості з боку Греції та є гостра потреба у поповненні боєприпасів України, а також готовність до участі та співпраці з боку всіх, зокрема Афін.

Нагадаємо, 3 травня європейські країни-союзниці України погодили спільний механізм закупівель снарядів для українських військових. Країни Євросоюзу вже зараз передадуть українським військовим боєприпаси зі своїх складів на 1 млрд євро. Ще 1 млрд ЄС виділить на подальші закупівлі необхідних боєприпасів та озброєння для України.

Цього ж дня Єврокомісія оголосила про намір терміново надати 500 мільйонів євро для зміцнення оборонної промисловості ЄС. Держави Євросоюзу терміново отримають півмільйона євро для оборонної промисловості, що дозволить у комплексі надати допомогу Збройним силам України.