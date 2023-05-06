Контрнаступление ВСУ все решит: бывший посол назвал главную проблему помощи США Украине

По словам бывшего посла США в Украине Джона Хербста, в Белом доме прекрасно понимают, что победа РФ в войне с Украиной будет настоящей катастрофой для мировой безопасности.

Самая большая проблема американской поддержки Украины заключается в том, что она недостаточно существенна. Об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст изданию Newsweek.

По его словам, американским политикам необходимо чаще говорить о том, что Вашингтон будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Более того, необходимо отправлять Украине больше оружия. Тогда контрнаступление ВСУ могло бы быть успешнее всех самых оптимистичных прогнозов.

"Но администрация (президента США Джо Байдена, — ред) была напугана ядерными угрозами Путина, которые задержали поставку некоторых систем, необходимых Украине, чтобы, по сути, гарантировать контрнаступление для освобождения территории к концу этого года", — сказал Хербст.

Он отметил, что в кулуарах некоторые западные политики продолжают рассуждать о том, что контрнаступление Украины является определяющим фактором в будущих поставках. Несмотря на это, Хербст уверен, что Запад, и США в частности, будут поддерживать Украину независимо от того, каких успехов добьются ВСУ в результате будущего контрнаступления.

"Даже в том маловероятном случае, если украинцы не смогут освободить значительные участки территории в этом году, используя уже полученную поддержку, это все равно ничего не изменит в стратегической реальности, согласно которой победа Украины отвечает национальным интересам. Соединенных Штатов и их партнеров", — отметил Хербст.

По его словам, в Белом доме прекрасно понимают, что победа РФ в войне с Украиной будет настоящей катастрофой для мировой безопасности.

Хербст надеется на положительный исход грядущего контрнаступления Украины, даже если он не будет означать окончательного прекращения боевых действий.

Напомним, что глава Минобороны Украины Резников рассказал, как ВСУ взяли в плен российского генерала. Из-за того, что подчиненные вовремя не проинформировали военачальника о ситуации в регионе, он поехал в те места, которые украинские военные уже успели деоккупировать.

Еще сообщается, что в Минобороны РФ заявили, что США вербовали украинских специалистов по оружию массового поражения. Представитель российского Минобороны Игорь Кириллов сказал, что якобы в американском Минэнерго обещали Украине помочь в восстановлении научно-исследовательских программ "двойного значения".