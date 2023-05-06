Гонят даже детей: оккупанты выселяют из домов украинцев, отказавшихся от паспортов РФ, — Генштаб

В утренней сводке говорится, что обычно в квартиру приходят не более двух раз, чтобы предложить документ. Если жильцы отказываются, к ним приходят в третий раз и заставляют насильно собирать вещи.

В оккупированном Старобельске Луганской области россияне выселяют из домов украинцев, которые отказываются от получения паспорта РФ. Об этом сказано в утренней сводке генштаба ВСУ от 6 мая.

В сообщении говорится, что обычно в квартиру приходят не более двух раз, чтобы предложить документ. Если жильцы отказываются, к ним приходят в третий раз и заставляют насильно собирать вещи. Оккупантов не останавливает даже то, что в доме или квартире могут проживать дети.

"После выселения такие граждане попадают в фильтрационные пункты, а их жилье отдают военнослужащим российской оккупационной армии под заселение", — сказано в сообщении.

Кроме того, в сводке также говорится, что за прошедшие сутки россияне нанесли 8 ракетных, 49 авиационных ударов и совершили 82 обстрела из РСЗО по территории Украины. В результате пострадали мирные люди, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Генштабе отметили, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — отражены около 50 атак оккупантов. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники держат оборону", — сказано в сводке.

Кроме того, авиация Сил обороны за прошлые сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения войск и военной техники россиян. Также удалось сбить 5 вражеских БПлА типа Shahed-136/131, 2 БПлА типа Zala, 1 Орлан-10, 1 Куб и 1 БПлА типа Ланцет.

Напомним, что вице-премьер Украины Ирина Верещук вновь объяснила, почему нельзя оформлять паспорт РФ в оккупации. По ее словам, ситуации бывают разными, но она не имеет права рекомендовать людям оформлять вражеские документы. Тем более, что украинские военные борются за то, чтобы этого никогда не случалось.