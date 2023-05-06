Активисты "НРА": российский оппозиционер назвал авторов подрыва боевика Прилепина

Ответственность за покушение на себя взяли сразу две организации: украинская АТЕШ и российская Национальная республиканская армия, однако о существовании второй говорит только оппозиционер Пономарев.

Российский оппозиционер Илья Пономарев заявил, что пропагандиста и писателя Захара Прилепина взорвали активисты "Национальной республиканской армии". Об этом он сказал 6 мая телеграм-каналу SOTA.

Авторы издания попросили Пономарева прокомментировать подрыв автомобиля Прилепина, имели ли к этому причастность бойцы "Легиона" — российского добровольческого подразделения в составе ВСУ. На это политик заявил, что это совершила другая группа, а именно НРА — это Национальная республиканская армия. При этом журналисты отмечают, что о существовании НРА говорит только Пономарев и его сотрудники.

Переписка журналиста с Пономаревым

Захар Прилепин — что известно о покушении на пропагандиста

В субботу, 6 мая, в районе села Пионерское в Нижнегородской области был взорван автомобиль с пропагандистом Захаром Прилепиным. В машине находился писатель и еще один человек. От силы взрыва под машиной образовалась воронка. Соратник Прилепина Александр Шубин с позывным "Злой" погиб. Родом он из Луганской области и с 2014 года воевал против Украины в рядах так называемой ЛНР.

Захар Прилепин с Александром Шубиным (справа)

Прокуратура РФ начала расследование по установлению виновных и координации аварийных служб, сообщили в "РБК". Дело квалифицируют как теракт. Уже задержаны двое подозреваемых.

В пропагандистском телеграм-канале War Gonzo считают, что покушавшиеся на Прилепина готовились от 3 до 6 месяцев. Они знали, что писатель сам водит машину, поэтому взрывчатку заложили именно с расчетом, что Прилепин будет за рулем. Авторы уверены, что для охоты за людьми "болеющих за родину", создали целую сеть "боевиков" — это не единичные "психопаты".

В настоящее время о состоянии Захара Прилепина известно, что он получил сотрясение мозга и травмы ног. Также украинская и крымско-татарская группа "АТЕШ" взяла на себя ответственность за покушение на пропагандиста. Они утверждают, что охотились за Прилепиным с начала года.

"Было ощущение, что его рано или поздно взорвут. Вот прямо как чувствовали. И сбылось — ехал на своей козырной Audi Q7 к родственникам в Нижний Новгород. Но ехал не сам, а с сюрпризом на днище автомобиля. Сюрприз сработал. Захар в больнице", – написали партизаны.

Напомним, 6 мая Фокус собрал первые подробности о покушении на Захара Прилепина.

7 августа стало известно, что Прилепин был одним из инициаторов, выступивших за создание "черного списка" деятелей культуры в РФ и не поддерживающих вторжение в Украину.