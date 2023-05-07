Нет топлива и пустые банкоматы: мэр Энергодара рассказал о панике из-за эвакуации населения

По словам Дмитрия Орлова, панические настроения преобладают среди граждан, которые оформили себе российские паспорта. Генштаб ВСУ, в свою очередь, сообщает, что людей вывозят из Энергодара в Приморск и Бердянск.

Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов опроверг недавние объявления оккупантов о массовой эвакуации местного населения. По его словам, частичная эвакуация есть, а паника преобладает среди граждан с российским гражданством. Об этом он написал утром 7 мая в своем Telegram.

Орлов отметил, что после объявления эвакуации в городе действительно появились близкие к панике настроения, но назвать их массовыми нельзя.

"Первая волна эвакуации началась вчера утром, но назвать ее массовой сейчас нельзя. Часть людей, желающих выехать, загрузили в автобусы, часть выехала на собственном автотранспорте", — пишет он.

Городской голова добавил, что в первую волну эвакуации попали категории гражданского населения, которые были анонсированы самими оккупантами, но при этом уехать соглашаются не все. Также он не подтвердил информацию о принудительной эвакуации.

По словам мэра Энергодара, в городе частично не работает интернет, люди не могут снять деньги в банкоматах, поскольку те либо не работают, либо работают с ограничениями, а также на местных АЗС нет горючего.

"Цены на продукты и медикаменты заметно подскочили. И это все происходит под девизом "паники нет" и "власть в городе продолжает работать", — подчеркнул Орлов.

Он рассказал, что оккупанты закрыли паспортные столы и ряд управлений так называемой "администрации". Сейчас, по его словам, российские военные выносят и грузят в машины медицинское оборудование из местной больницы, остановив работу ряда отделений в стационаре и предлагают пациентам эвакуироваться.

"Вывезли документы и оборудование. В том числе прихватили оборудование, которое принадлежало нашему ЦПАУ и было захвачено рашистами", — добавил он.

Информация об эвакуации из Энергодара от Генштаба

В свою очередь Генеральный штаб Украины подтверждает эвакуацию из временно оккупированного Энергодара. По информации ведомства, жителей вывозят в направлении Бердянска и Приморска на местные базы отдыха.

"Эвакуации подлежат люди, имеющие российские паспорта. Причем, в первую очередь, попадают те, кто согласился на российское гражданство в первые месяцы оккупации", — сообщили в Генштабе.

Напомним, 5 мая представитель оккупационных властей в Запорожской области Евгений Балицкий объявил запланированную "эвакуацию" населения в ряде населенных пунктов, которую оккупанты презентуют как "мероприятие по усилению безопасности".

Напомним, 8 апреля издание The Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что в октябре 2022 года группа украинского спецназа попробовала отбить Запорожскую атомную электростанцию у россиян, но операция провалилась.