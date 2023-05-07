"Убивали и будем убивать": глава ГУР Буданов о покушениях на пропагандистов РФ

По словам начальника военной разведки, ликвидация россиян является не терроризмом, а операциями в рамках освобождения Украины.

На фоне резонансного покушения на российского пропагандиста Захара Прилепина руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в ведомстве продолжат работать над ликвидацией россиян. Об этом он рассказал в интервью Yahoo News, опубликованном в субботу, 6 мая.

Так, журналисты спросили Буданова, в частности, об убийстве Дарьи Дугиной, дочери пропагандиста Александра Дугина.

"Не продолжайте эту тему. Я лишь скажу, что мы убивали россиян и будем убивать россиян в любой точке земного шара до полной победы Украины", — заявил Буданов.

По словам главы ГУР, ликвидация пропагандистов не является терроризмом, так как это Россия вторглась на территорию Украины, а в ведомстве все лишь работают над освобождением территории.

"Они пытаются обвинить меня в терроризме с 2016 года. Но я хочу начать с того, что то, что они называют "терроризмом", мы называем освобождением. И это началось не потому, что я сошел с ума и начал убивать людей в Москве. Это произошло потому, что они вторглись в нашу страну в 2014 году", — отметил Буданов.

Напомним, 6 мая в районе Нижнего Новгорода в России подорвали автомобиль российского писателя и пропагандиста Захара Прилепина. Сообщалось, что он получил ранения и находится в больнице. Позже выяснилось, что взрывное устройство было заложено под днище машины во время остановки у кафе.

В тот же день российские правоохранители задержали подозреваемого в причастности к подрыву автомобиля российского пропагандиста Захара Прилепина. По данным роСМИ, задержанный мог следить за писателем.

Также напомним, 7 мая росСМИ сообщили, что обвиняемый в подрыве автомобиля с Захаром Прилепиным внутри Александр Пермяков воевал на стороне пророссийских боевиков "ДНР" против Украины.