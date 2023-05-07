Китай усадит РФ за стол: WSJ узнала, как наступление ВСУ повлияет на переговоры по Украине

По словам европейских и американских чиновников, призывы к миру звучат все чаще из-за опасений Запада в невозможности поддержать Украину при долгой войне. Пекин хотят проверить на способность играть роль миротворца.

Запланированное Украиной контрнаступление способно открыть дорогу к переговорам между Киевом и Москвой к концу 2023 года. Об этом рассказали газете The Wall Street Journal (WSJ) 7 мая чиновники из США и Евросоюза.

Усадить Россию за стол переговоров может Китай. Такой вариант станет неким сдвигом в мышлении представителей Запада, особенно США, которые критически воспринимали идею вовлечения Пекина к мирной инициативе из-за его близости с Москвой, пишет издание.

Госсекретарь Энтони Блинкен публично выражал беспокойство в отношении того, что Пекин может помочь разрядить конфликт.

Пекин может помочь разрядить конфликт, уверены некоторые представители Запада

"Этот подход основан на точке зрения невозможности ни одной из сторон войны сражаться бесконечно. Готовность Пекина играть роль в международных мирных переговорах должна быть проверена", — указали авторы.

Большинство опрошенных WSJ чиновников по-прежнему не уверены в готовности России вести переговоры о прекращении огня при президенте Владимире Путине.

Заинтересованность Штатов в переговорах, по словам собеседников, сближает их с частью европейских стран, которые желают окончания полномасштабной войны или хотя бы снижения ее интенсивности.

Европейские чиновники, и главные представители в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов поддерживают идею мирных переговоров. Госдеп и ЦРУ перед дипломатическими инициативами хотят увидеть, как проходит наступление ВСУ, отмечает WSJ.

Высокопоставленные чиновники в Париже и Берлине ожидают, что Белый дом попытается облегчить переговоры после ожидаемых успехов ВСУ. Цель состоит в том, чтобы Украина вернула себе важную территорию на юге — это будет успехом даже если Россия сохранит другие оккупированные территории, добавила газета.

Переговоры Украины и РФ: почему на Западе склоняются к мировой?

Толчок к переговорам происходит на фоне опасений, что западные союзники не смогут поддерживать Украину, если война зайдет в тупик. Основная проблема — это поставки боеприпасов, ведь западные промышленные мощности не в состоянии удовлетворить собственные потребности при поддержке ВСУ, отметили несколько официальных лиц и руководители предприятий ВПК.

Некоторые чиновники в европейских правительствах говорят о высоком уровне потерь войск и техники в Украине Фото: AFP/Getty Images

Западные лидеры медленно приближаются к консенсусу, что прекращение большой войны будет лучшим вариантом, сказала бывший сотрудник Совета национальной безопасности, работник Института Брукингса Фиона Хилл.

Ряд высокопоставленных чиновников в европейских правительствах говорят о высоком уровне потерь войск и техники в Украине и предупреждают, что ее население составляет менее 1/3 от населения России.

Польша, страны Балтии и некоторые чиновники из Великобритании считают, что Украине нужно дать время, чтобы достичь успехов, даже если предстоящее наступление не изменит ситуацию на поле боя.

"Невозможно определить, как будут выглядеть какие-либо переговоры, но в Париже и Берлине заявили о заинтересованности в широко сформулированном соглашении о прекращении огня, которое потенциально может привлечь Китай в число его гарантов", — говорят источники.

Напомним, что недавно издание The Washington Post писало про опасения украинских высокопоставленных лиц по поводу результатов контрнаступления, которые якобы "не оправдают надежд Запада".

Президент Чехии Петр Павел 7 мая заявил о возможных больших потерях Украины при контрнаступлении. По его оценкам, ВСУ не смогут использовать фактор внезапности, как во время деоккупации Харьковской области.