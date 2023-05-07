Китай усадит РФ за стол: WSJ узнала, как наступление ВСУ повлияет на переговоры по Украине
По словам европейских и американских чиновников, призывы к миру звучат все чаще из-за опасений Запада в невозможности поддержать Украину при долгой войне. Пекин хотят проверить на способность играть роль миротворца.
Запланированное Украиной контрнаступление способно открыть дорогу к переговорам между Киевом и Москвой к концу 2023 года. Об этом рассказали газете The Wall Street Journal (WSJ) 7 мая чиновники из США и Евросоюза.
Усадить Россию за стол переговоров может Китай. Такой вариант станет неким сдвигом в мышлении представителей Запада, особенно США, которые критически воспринимали идею вовлечения Пекина к мирной инициативе из-за его близости с Москвой, пишет издание.
Госсекретарь Энтони Блинкен публично выражал беспокойство в отношении того, что Пекин может помочь разрядить конфликт.
"Этот подход основан на точке зрения невозможности ни одной из сторон войны сражаться бесконечно. Готовность Пекина играть роль в международных мирных переговорах должна быть проверена", — указали авторы.
Большинство опрошенных WSJ чиновников по-прежнему не уверены в готовности России вести переговоры о прекращении огня при президенте Владимире Путине.
Заинтересованность Штатов в переговорах, по словам собеседников, сближает их с частью европейских стран, которые желают окончания полномасштабной войны или хотя бы снижения ее интенсивности.
Европейские чиновники, и главные представители в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов поддерживают идею мирных переговоров. Госдеп и ЦРУ перед дипломатическими инициативами хотят увидеть, как проходит наступление ВСУ, отмечает WSJ.
Высокопоставленные чиновники в Париже и Берлине ожидают, что Белый дом попытается облегчить переговоры после ожидаемых успехов ВСУ. Цель состоит в том, чтобы Украина вернула себе важную территорию на юге — это будет успехом даже если Россия сохранит другие оккупированные территории, добавила газета.
Переговоры Украины и РФ: почему на Западе склоняются к мировой?
Толчок к переговорам происходит на фоне опасений, что западные союзники не смогут поддерживать Украину, если война зайдет в тупик. Основная проблема — это поставки боеприпасов, ведь западные промышленные мощности не в состоянии удовлетворить собственные потребности при поддержке ВСУ, отметили несколько официальных лиц и руководители предприятий ВПК.
Западные лидеры медленно приближаются к консенсусу, что прекращение большой войны будет лучшим вариантом, сказала бывший сотрудник Совета национальной безопасности, работник Института Брукингса Фиона Хилл.
Ряд высокопоставленных чиновников в европейских правительствах говорят о высоком уровне потерь войск и техники в Украине и предупреждают, что ее население составляет менее 1/3 от населения России.
Польша, страны Балтии и некоторые чиновники из Великобритании считают, что Украине нужно дать время, чтобы достичь успехов, даже если предстоящее наступление не изменит ситуацию на поле боя.
"Невозможно определить, как будут выглядеть какие-либо переговоры, но в Париже и Берлине заявили о заинтересованности в широко сформулированном соглашении о прекращении огня, которое потенциально может привлечь Китай в число его гарантов", — говорят источники.
Напомним, что недавно издание The Washington Post писало про опасения украинских высокопоставленных лиц по поводу результатов контрнаступления, которые якобы "не оправдают надежд Запада".
Президент Чехии Петр Павел 7 мая заявил о возможных больших потерях Украины при контрнаступлении. По его оценкам, ВСУ не смогут использовать фактор внезапности, как во время деоккупации Харьковской области.