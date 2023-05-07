"Понесут ужасные потери": президент Чехии предупредил Украину об ошибках во время контрнаступления

Петр Павел считает, что Украина имеет только один шанс победить ВС РФ на поле боя, поэтому она должна им воспользоваться.

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Украина во время контрнаступления, вероятно, понесет большие потери и не сможет использовать фактор неожиданности, как при деоккупации Харьковской области. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел в интервью Тhe Guardian, которое было опубликовано в воскресенье, 7 мая.

"У Киева есть только один шанс для контрнаступления в этом году", — сказал лидер Чехии.

Павел предостерег военно-политическое руководство Украины от поспешных действий на поле боя и подчеркнул то, что в 2023 году у ВСУ будет всего лишь один шанс на успешное контрнаступление.

Политик также напомнил украинцам о том, что ВС РФ также хорошо подготовились к дальнейшим боевым действиям и встретят украинских военных во всеоружии. Фактор неожиданности, который сработал во время деоккупации Харьковской и Херсонской областей этим летом не сработает.

Поэтому важно уделить внимание оснащению личного состава, логистике боеприпасов и финансировании топлива.

Кроме того Петр Павел сказал о том, что в любом случае Украина понесет ужасные потери, независимо от численности ее сил. Поэтому странам-союзницам Украины нужно уже сейчас готовиться к тому, что россйиско-украинская война закончится не тотальной победой ВСУ.

Напомним, 7 мая руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал о том, что ВС РФ пытаются оттянуть контрнаступление ВСУ при помощи Бахмута. Он высказал мысль, что Кремль вполне устраивает ситуация, которая сложилась на Донбассе. Они сконцентрировались на стратегии защитной обороны.

Кроме того изданиеThe Washington Post после общения с президентом Владимиром Зеленским главой Минобороны Алексеем Резниковым написало о том, что контрнаступление ВСУ может не оправдать надежд. По словам министра обороны Алексея Резников, в мире слегка переоценены ожидания от будущих событий на поле боя, а президент Владимир Зеленский продолжает настаивать на поставках оружия, которое являются табу для западных партнеров.