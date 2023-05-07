"Зазнають жахливих втрат": президент Чехії попередив Україну про помилки під час контрнаступу

Петро Павел вважає, що Україна має лише один шанс перемогти ЗС РФ на полі бою, тому вона має ним скористатися.

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Україна під час контрнаступу, ймовірно, зазнає великих втрат і не зможе використати фактор несподіванки, як було при деокупації Харківської області. Таку думку висловив президент Чехії Петро Павел в інтерв'ю The Guardian, яке було опубліковано в неділю, 7 травня.

"Київ має лише один шанс для контрнаступу цього року", — сказав лідер Чехії.

Павел застеріг військово-політичне керівництво України від поспішних дій на полі бою і наголосив на тому, що 2023 року ВСУ матиме лише один шанс на успішний контрнаступ.

Політик також нагадав українцям про те, що ЗС РФ також добре підготувалися до подальших бойових дій та зустрінуть українських військових у всеозброєнні. Фактор несподіванки, який спрацював під час деокупації Харькоаської та Херсонської областей цього літа не спрацює.

Тому важливо приділити увагу оснащенню особового складу, логістиці боєприпасів та фінансуванню палива.

Крім того, Петро Павел сказав про те, що в будь-якому випадку Україна зазнає жахливих втрат, незалежно від чисельності її сил. Тому країнам-союзницям України потрібно вже зараз готуватися до того, що російсько-українська війна закінчиться не тотальною перемогою ЗСУ.

Нагадаємо, 7 травня керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав про те, що ЗС РФ намагається відтягнути контрнаступ ЗСУ за допомогою Бахмута. Він висловив думку, що Кремль цілком влаштовує ситуація, що склалася на Донеччині. Вони сконцентрувалися на стратегії оборони.

Крім того, видання The Washington Post після спілкування з президентом Володимиром Зеленським главою Міноборони Олексієм Резніковим написало про те, що контрнаступ ЗСУ може не виправдати надій. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, у світі трохи переоцінені очікування від майбутніх подій на полі бою, а президент Володимир Зеленський продовжує наполягати на постачаннях зброї, яка є табу для західних партнерів.