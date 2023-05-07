Ожидаем в ближайшее время: Зеленский анонсировал новую помощь от союзников (видео)

Украинский президент намекнул, что уже в мае и июне Силы обороны получат все необходимое для боевых действий на передовой. Владимир Зеленский также уточнил, что Украине передадут вооружение, способное "закрыть" небо от российских ракет.

Оставшиеся недели мая, а также июнь станут плодотворными для украинских военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения к украинцам в воскресенье, 7 мая.

По его словам, сейчас Украина очень детально прорабатывает новые шаги в помощи ВСУ при участии международных стран-партнеров.

"Ожидаем их (шаги, — ред.) в ближайшее время – именно то, что нужно для нашей силы на передовой, для защиты нашего неба, для правосудия против террористов и для более быстрого восстановления мира для всей украинской земли", — сказал украинский президент.

Зеленский также рассказал, над какими пунктами плана уже трудится военно-политическое руководство страны. Это:

снабжение бойцов ВСУ оружием;

важная законодательная инициативы (Зеленский не уточнил, что именно имеет в виду);

подготовка новых санкций против России;

подготовка к встречам с международными партнерами Украины.

Также президент Украины выразил благодарность тем странам, которые на этой неделе уже оказали Украине помощь. Это США, Новая Зеландия, Нидерланды, Бельгия, Хорватия, Норвегия, Дания, Швеция Финляндия, а также Исландия.

Напомним, 3 мая Евросоюз согласовал единый механизм закупки боеприпасов для Украины. Страны Евросоюза уже сейчас передадут украинским военным боеприпасы со своих складов на 1 млрд евро. Еще 1 млрд ЕС выделит на дальнейшие закупки необходимых боеприпасов и вооружения для Украины.

А 15 марта в Минобороны дали перечень приоритетного оружия для ВСУ. В список приоритетов вошли ракеты для HIMARS, дроны и танковые снаряды. Military Media Center отмечает, что западное вооружение имеет значительное преимущество на поле боя над советским.