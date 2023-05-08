ЕС готовит санкции для компаний Китая, помогающих РФ — Financial Times

Семь китайских компаний обвиняются в продаже оборудования России, которое она может использовать для своего вооружения, сообщает издание. Введение санкций будет рассмотрено уже на этой неделе.

В ЕС предлагают ввести санкции в отношении нескольких китайских компаний из-за оказания помощи России в войне против Украины. Применение таких штрафов может усилить напряженность в отношениях между ЕС и Пекином. Об этом пишет Financial Times.

Как сообщает издание, в новом пакете санкций перечисляются 7 китайских компаний, которые обвиняют в продаже оборудования, которое РФ может использовать для своего вооружения. Пакет будет рассмотрен уже на этой неделе.

Некоторые из названых компаний уже раньше попали под санкции США, а действия Евросоюза вызовут недовольство Китая.

В готовящийся санкционный список попали 2 компании из Объединенных Арабских Эмиратов и одна из Армении., 2 компании из материкового Китая "3HC Semiconductors" и "King-Pai Technology", а также 5 компаний, базирующихся в Гонконге, 2 из которых находятся в списке санкций США: "Sinno Electronics" и "Sigma Technology".

За список должны единогласно проголосовать 27 государств-членов ЕС.

Компания "3HC Semiconductors", производящая компьютерные чипы, обвиняется в "попытке обойти экспортный контроль и приобретении или попытке приобрести товары американского происхождения для поддержки военной и/или оборонной промышленной базы России", — говорится в санкционном предложении Еврокомиссии.

Сообщается, что компания King-Pai поставляет в Россию микроэлектронику, которая "имеет оборонное применение, включая системы наведения крылатых ракет". "Sinno" из Гонконга и "Taco" (Армения), поставляют российской оборонной закупочной компании "Радиоавтоматика", специализирующейся на уклонении от санкций.

Также в ЕС предлагают ввести санкции против компании I Jet Global DMCC в Дубае и Сирии. Компанию "I Jet" обвиняют в координации поставок иранских беспилотников в Россию.

Помимо этой компании, Еврокомиссия также предлагает ввести санкции против большего количества иранских фирм, занимающихся производством и поставкой дронов в Россию.

Комиссия также предложила расширить список запрещенных к ввозу в РФ товаров.

Напомним, что Китай продолжает активно развивать ИШИ, но в США несколько придумали — с помощью Nvidia решили поставлять на рынок КНР замедленные чипы Nvidia H800, активно используемые в ИШИ-разработках.

Ключевая цель Запада — закрыть "лазейки", чтобы Россия не могла обходить уже существующие санкции. Новые планы союзников будут представлены во время встречи лидеров "Большой семерки" в Японии в конце мая 2023 года.