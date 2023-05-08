Жгут документы и переодеваются в гражданское: в Мелитополе ВС РФ готовятся к "жесту доброй воли"

В Мелитополе, по сообщению местных, уже выбрался паспортный стол, работники уволились, а документы сожгли.

После объявления эвакуации на оккупированной части Запорожской области российские оккупанты начали подготовку к "жесту доброй воли". Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Колаборанты после объявления эвакуации на ВОТ Запорожской области вспомнили "жест доброй воли" оккупантов в Херсоне и паникуют, ища способ избежать наказания. Они срочно сжигают документы, ищут другое жилье с другими соседями, готовят украинскую символику. Надеются замести следы преступления и мечтают, что через несколько лет наступит срок давности и их уже не смогут привлечь к уголовной ответственности", — сообщил Федоров.

Так, в разведывательном сообществе OSINT Пчелы опубликовали переписку с местными жителями, которые сообщают, что паспортный стол в Мелитополе уже "эвакуировался", прихватив офисную технику. Помещение закрыли, работники уволились, а паспорта порвали и выбросили.

Также, по сообщению мелитопольцев, фиксируются случаи, когда российские солдаты бросают военную форму и переодеваются в гражданское.

Напомним, что в Генштабе утром 8 мая сообщили, что в оккупированном Токмаке коллаборанты и оккупационные власти вывозят имущество и свои семьи, а в Веселом закрыли отделение полиции, а документацию сожгли.

Ранее нацгвардеец в Запорожской области перегнал танк прямо под носом у оккупантов. Сейчас техника сражается на стороне Украины.