Игра в ожидание: шведский генерал оценил действия противобортсвующих сторон в Украине

По мнению генерала Карла Энгельбректсона, война в Украине затянулась по ряду объективных причин. В их числе достойная подготовка ВСУ к обороне и особенности климата.

Сложившаяся ситуация на украинских фронтах свидетельствует о том, что одна из противоборствующих сторон перешла к обороне, а другая готовится к наступлению. При этом когда речь идет о завоевании конкретных позиций и Силы обороны, и ВС РФ не достигают значимых результатов, а российско-украинская все больше напоминает "игру в ожидание", в которой украинская сторона пока наращивает силы. Об этом рассказал командующий сухопутными войсками Швеции генерал Карл Энгельбректсон в интервью изданию Breaking Defense.

Собеседник шведского генерала задал вопрос о причинах затягивания военных действий в Украине и уменьшения активности на фронтах. По мнению командующего, существует ряд объективных факторов, в силу которых обстановка сложилась именно так, как она выглядит на сегодняшний день.

Во-первых, полагает Энгельбректсон, украинские вооруженные силы показали, что у них сильная оборона — их позиции основательно были подготовлены, а бойцы хорошо знают местность.

Во-вторых, особенности климата в Украине, которые нужно учитывать в ходе боевых действий на суше, где состояние дорог имеет большое значение.

"Либо вам нужна зима и замерзшая земля, либо вам нужна весна или лето, чтобы иметь более твердую, сухую землю", — сказал генерал.

Что касается перспективы контрнаступления ВСУ, то шведский военачальник не стал подробно его комментировать, отметив лишь то, что украинские силы пока наращивают потенциал и готовятся к его реализации.

Относительно военной помощи Швеции Энгельбректсон сказал, что политическое руководство его страны сохраняет в этом вопросе баланс. С одной стороны Швеция наращивает численность собственной армии, с другой — Стокгольм понимает необходимость поддерживать Киев как в материальном плане, так и в плане качества подготовки. Поэтому, чтобы сохранить этот баланс, Швеция может принять новый оборонный законопроект не в 2025 году, как планировалось до начала российско-украинской войны, а на год раньше.

"Нам нужно поддерживать Украину, как материально, так и, конечно, качественной подготовкой. То есть это тормозит наш собственный рост. Поэтому в военно-стратегических советах — и к ним прислушиваются на политическом уровне — всегда говорится о том, что нам нужно сбалансировать нашу собственную готовность и поддержку, которую мы оказываем", — подчеркнул Энгельбректсон.

Напомним, украинские защитники начали применять радиолокационные станции Giraffe 75, которые вошли в очередной транш военной помощи Швеции. Эти РЛС способны обнаруживать и сопровождать воздушные цели на больших высотах и дальностях, поэтому они существенно помогут украинским силам в противостоянии с авиацией РФ.