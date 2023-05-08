Решетка с динамической защитой: эксперты о новой модификации российского Т-72Б3 (видео)

Российские военные, отметили обозреватели, установили на экран защиту "Контакт-1" с целью уберечь экипаж от ударов сверху. Однако эффективность такого решения остается под вопросом.

В сети появилось видео с российским танком Т-72Б3 из Западного военного округа с металлическим экраном на башне, которую украинские военные называют "мангалом". На первый взгляд, такие конструкции для защиты от беспилотников уже были замечены на технике оккупантов, однако в этот раз на решетке были установлены элементы динамической защиты "Контакт-1". О своеобразной модификации, которая появилась на российской военной технике пишут обозреватели The Drive.

В материале издания было отмечено, что "мангалы" начали появляться на российской бронетехнике в конце 2021 года в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, а затем и в Украине для защиты от барражирующих боеприпасов. Обозреватели предположили, что российские военные надеялись, что такие конструкции смогут уберечь от поражения и противотанковыми управляемыми ракетами, однако их надежды не оправдались.

Вероятно, россияне поэтому решили оснастить решетки динамической броней "Контакт-1", которая способна частично защитить технику от кумулятивных средств поражения, но все же меньшая уязвимость танка при этом остается под вопросом. Между тем такой экран может лучше защитить от атак сверху дронов-камикадзе или от мин, сброшенных с беспилотников, поскольку они представляют серьезную угрозу только для танков с открытыми люками.

Но в таком случае возникает еще один вопрос — насколько эффективен будет такой экран, если при открытом люке в момент удара и срабатывания динамической защиты, экипаж машины будет в безопасности, и будет ли вообще нанесен ущерб экипажу и технике.

В заключение обозреватели отметили, что в условиях войны старая техника все же эволюционирует, а работа по усовершенствованию средств защиты продолжается.

Ранее российское издание "Ведомости" опубликовало репортаж, где говорилось об установке залпового огня "Ураган", которая была оснащена экраном против дронов-камикадзе. Российские военные соорудили этот "мангал" в надежде защититься от FPV-дронов, которые все чаще применяются в ходе боевых действий.