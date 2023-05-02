Российские войска нацепили "мангал" на РСЗО "Ураган" (видео)

Импровизированная защита должна повысить защиту реактивной артиллерии от дронов-камикадзе или других способов поражения. Иногда на такую решетку враг устанавливает даже дополнительную динамическую защиту.

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Один из экипажей российских оккупантов установил на реактивную установку залпового огня "Ураган" "мангал" над установкой. Об этом стало известно из репортажа пропагандистского издания "Ведомости" 2 мая.

Сюжет репортажа посвятили работе расчета "Урагана", однако есть важный момент с импровизированной защитой. РСЗО имеет над кабиной и над самой пусковой две решетки, прозванные "мангалом". Ранее их устанавливали для того, чтобы усилить защиту танков при ударах сверху, например, от ПТРК Javelin или ракеты с Bayraktar TB2. Сейчас в ходе боевых действий очень часто используют FPV-дроны, которыми уничтожают как бронетехнику, так и артиллерию с броневиками.

Вид на "мангал" РСЗО Ураган

Первоначально "мангалы" устанавливали на башню танков, особенно массово в начале полномасштабного вторжения. Их устанавливали как на Т-72Б3, так и на устаревшие Т-62. Также украинские военные трофеили САУ "Мста-С" с решеткой. В апреле бойцы ВСУ уничтожили Т-72Б3 с решеткой "нового уровня ". На "мангале" установили дополнительные элементы динамической защиты.

РСЗО "Ураган" — это советская реактивная артиллерия калибром 220-мм. Пусковая установка имеет 16 ракет по 280 кг каждая. Весь залп выпускается за 20 секунд. А дальность стрельбы составляет до 35 км.

Напомним, 5 июня СМИ писали о российских устаревших танках Т-62 с "мангалами" на башне во временно оккупированной Херсонской области.