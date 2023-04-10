"Новый уровень мангала": в РФ "усовершенствовали" защиту башни танка Т-72Б3 (фото)

Российские войска постоянно пытаются усилить бронирование танков, чтобы защититься от украинских Javelin и беспилотников. Теперь на решетку установили динамическую защиту.

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Российские мастера установили на танк Т-72Б3 решетку, прозванную "мангалом". Она призвана повысить защиту машины при ударах сверху. Однако в этот раз на решетку поставили динамическую защиту. Об этом сообщает Defense Express.

Оккупанты уже давно практикуют установку дополнительной защиты на танки, БТРы, броневики и другую бронетехнику. В случае с танками башня – это одна из самых уязвимых частей машины. Именно в верхнюю проекцию бьет американский ПТРК Javelin, и именно туда пытаются сбрасывать снаряды операторы украинских беспилотников.

Потому в РФ решили модернизировать "мангал" и добавили на него дополнительные блоки динамической защиты "Контакт-1". В издании допускают, что установить на решетку блоки ДЗ россиян заставили украинские БПЛА. Все чаще военные сбрасывают с переделанных коптеров боеприпасы на танки. К примеру, спецназовцы СБУ "Белые волки" в начале марта уничтожили сразу 10 российских танков за одну ночь. Динамическая защита "Контакт-1" взрывается при попадании снаряда, чтобы не дать кумулятивной струе пробить броню. Как взрыв повлияет на экипаж, неизвестно.

Заводские крепления для "мангалов" на танк

Если раньше решетки на танк устанавливали кустарно, то недавно их начали устанавливать серийно. Конструкторы заявляют, что разрешили конструктивные проблемы с танками. За более чем год полномасштабной войны оккупанты то отказывались от практики наваривания решеток на бронетехнику, то снова к ней возвращались.

Напомним, 31 марта СМИ писали, для чего на немецкие танки Leopard 2 в Украине устанавливают динамическую защиту.

28 октября 2022 года в Беларуси придумали, как "обмануть" Javelin с помощью приварки трубы сзади танка.