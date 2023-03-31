Зачем на немецкие танки Leopard 2 в Украине устанавливают динамическую защиту (фото)

Украинскую армию усилят Leopard 2A4, которые не так защищены как 2A6. Поэтому установка "Контакта-1" позволит быстро улучшить защиту машин от противотанкового оружия.

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В сети появилась фотография танка Leopard 2A4, на который были установлены дополнительные элементы динамической защиты (ДЗ) "Контакт-1". Утверждается, что фотография была сделана в Украине. В Defense Express рассказали, будет ли это эффективно.

На фотографии видны элементы динамической защиты на нижней и верхней лобовых деталях. Также видны подготовительные работы для установки таких же элементов на башню Leopard 2A4 и ее боковую проекцию. В издании предполагают, что защита может быть установлена и на борт танка.

Где установят элементы ДЗ на украинском Leopard 2

При этом немецкий производитель в рамках модернизации танка до уровня 2A5 установил дополнительную защиту. Однако там не навешивали дополнительное бронирование, а разрезали лобовую проекцию башни для динамической защиты. Такие объемы и сложность работ потребуется гораздо больше времени. Также на Leopard есть элементы пассивной защиты NERA, предназначенные для защиты от кумулятивных снарядов. Конструктивно они выглядят не так, как украинский "Контакт-1".

Leopard 2A5 получил улучшенную броню

Для Украины вариант с установкой ДЗ "Контакт-1" без изменений в конструкции является оптимальным вариантом, отмечают в издании. При этом в контейнерах от "Контакта" внутри может быть ХСЧКВ (модификация динамической защиты), который является более предпочтительным вариантом. Украинская модернизация не сделает Leopard 2A4 на одном уровне с 2A5, однако это улучшит его защиту. Общий вес танка может повыситься до 1,5-2 тонн, что критически не отразится на ходовых характеристиках.

Устанавливают ли динамическую защиту на Leopard 2 другие страны?

В издании отмечают, что в турецкой программе модернизации танков Leopard 2A4 было разработано дополнительное бронирование для машин под названием T1 Armor System. Она является комбинацией элементов ДЗ и NERA-элементов. Его разработали после опыта боев в Сирии, где у противника было много противотанкового вооружения, а Турция потеряла несколько танков. Вес комплекта составит 6,3 тонны, однако точные характеристики неизвестны.

Турецкая модернизация Leopard 2A4

Напомним, 27 марта стало известно, что в Украину прибыли 18 германских танков Leopard 2A6. Также португальские машины уже поступили в украинскую армию.