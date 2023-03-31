Для чого на німецьки танки Leopard 2 в Україні встановлюють динамічний захист (фото)

Українську армію посилять Leopard 2A4, які не такі захищені як 2A6. Тому встановлення "Контакту-1" допоможе швидко покращити захист машин від протитанкової зброї.

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В мережі зʼявилась фотографія танка Leopard 2A4, на який встановили додаткові елементи динамічного захисту (ДЗ) "Контакт-1". Стверджується, що світлина була зроблена в Україні. У Defense Express розповіли, чи буде це ефективно.

На світлині видні елементи динамічного захисту на нижній та верхній лобових деталях. Також видно підготовчі роботи для встановлення таких самих елементів на башту Leopard 2A4 і його бокову проєкцію. У виданні припускають, що захист можуть встановити і на борт танка.

Де встановлять елементи ДЗ на українських Leopard 2

При цьому німецький виробник в межах модернізації танка до рівня 2A5 встановили додатковий захист. Однак там не навішували додаткове бронювання, а розрізали лобову проєкцію башти для динамічного захисту. Такі обʼєми та складність робіт потребуватиме значно більше часу. Також на Leopard є елементи пасивного захисту NERA, які призначені для захисту від кумулятивних снарядів. конструктивно вони виглядають не так, як український "Контакт-1".

Leopard 2A5 отримав покращену броню

Для України варіант з встановленням ДЗ "Контакт-1" без змін в конструкції є оптимальним варіантом, зазначають у виданні. При цьому в контейнерах від "Контакту" всередині може бути ХСЧКВ (модифікація динамічного захисту), який є кращим варіантом. Українська модернізація не зробить Leopard 2A4 на одному рівні з 2A5, однак це покращить його захист. Загальна вага танка може підвищитись до 1,5-2 тонн, що критично не вплине на ходові характеристики.

Чи встановлюють динамічний захист на Leopard 2 інші країни?

У виданні зазначають, що в турецькій програмі модернізації танків Leopard 2A4 розробили додаткове бронювання для машин під назвою T1 Armor System. Він є комбінацією елементі ДЗ та NERA-елементів. Його розробили після досвіду боїв у Сирії, де у противника було багато протитанкового озброєння, а Туреччина втратила декілька танків. Вага комплекту складе 6,3 тонни, однак точні характеристики невідомі.

Турецька модернізація Leopard 2A4

Нагадаємо, 27 березня стало відомо, що в Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2A6. Також португальські машини вже надійшли в українську армію.