"Новий рівень мангалу": в РФ "удосконалили" захист башти танка Т-72Б3 (фото)

Російські війська постійно намагаються посилити бронювання танків, щоб захиститися від українських Javelin та безпілотників. Тепер на решітку встановили динамічний захист.

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Російські майстри встановили на танк Т-72Б3 решітку, яку прозвали "мангалом". Вона покликана підвищити захист машини при ударах згори. Однак цього разу на решітку поставили динамічний захист. Про це повідомляє Defense Express.

Окупанти вже давно практикують встановлення додаткового захисту на танки, БТРи, броньовики й іншу бронетехніку. У випадку з танками башта — це одна з найвразливіших частин машини. Саме у верхню проєкцію бʼє американський ПТРК Javelin і саме туди намагаються скидати снаряди оператори українських безпілотників.

Тому у РФ вирішили модернізувати "мангал" й додали на нього додаткові блоки динамічного захисту "Контакт-1". У виданні допускають, що встановити на решітку блоки ДЗ росіян змусили українські БПЛА. Все частіше воєнні скидають з перероблених коптерів боєприпаси на танки. Наприклад, спецпризначенці СБУ "Білі вовки" на початку березня знищили одразу 10 російських танків за одну ніч. Динамічний захист "Контакт-1" вибухає при потраплянні снаряда, щоб не дати кумулятивному струменю пробити броню. Як вибух повпливає на екіпаж невідомо.

Заводські кріплення для "мангалів" на танк

Якщо раніше решітки на танк встановлювали кустарно, то віднедавна їх почали встановлювати серійно. Конструктори заявляють, що розвʼязали конструкторські проблеми з танками. За понад рік повномасштабної війни окупанти то відмовлялися від практики наварювання решіток на бронетехніку, то знову до неї повертались.

Нагадаємо, 31 березня ЗМІ писали, для чого на німецькі танки Leopard 2 в Україні встановлюють динамічний захист.

28 жовтня 2022 року в Білорусі вигадали, як "обдурити" Javelin за допомогою приварювання труби ззаду танка.