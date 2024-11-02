Четвертый за последние три месяца: на США надвигается новый мощный ураган

По словам метеорологов от урагана Петти снова может пострадать штат Флорида, который недавно пережил смертельный ураган Милтон. Однако пока эксперты не дают прогнозов, когда именно это может произойти.

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Американские наблюдатели за ураганами заявляют об угрозе надвигающегося урагана "Петти", который назревает в Карибском бассейне, и с большой вероятностью достигнет территории США. об этом пишет Daily mail.

Метеорологи AccuWeather отслеживают возмущение, которое может усилиться по мере продвижения в центральную или западную часть США, где условия оптимальны для его развития.

"На следующей неделе большая часть ветра сместится на север, и это, по сути, создаст карман с высокой температурой океана, большим количеством влаги и очень слабым сдвигом ветра, что будет благоприятным для развития тропического циклона", — пояснил ведущий эксперт по ураганам Алекс ДаСилва.

Существует два потенциальных пути, которыми может пойти этот шторм: один на запад, а другой на север.

Западный путь вряд ли повлияет на США, но он может задеть юг Флориды, если шторм наберет обороты в течение следующих семи дней.

"В ноябре штормы в Карибском бассейне обычно перемещаются на север или северо-восток. Это означает, что жителям и гостям от Флориды (включая побережье Мексиканского залива) до Каролины придется внимательно следить за развитием событий", — отметил ДаСилва.

Это побудило Национальный центр ураганов (NHC) несколько повысить вероятность формирования тропического шторма в ближайшие семь дней.

метеорологическая карта Фото: AccuWeather

В материале отмечается, что независимо от того, сформируется ли ураган, на следующей неделе на Карибских островах ожидается неспокойное море и сильные дожди.

Сам шторм формировался медленно из-за сильного сдвига ветра в этом районе.

"Это создало очень неблагоприятную среду для ливней и гроз, которые могут превратиться в тропическую угрозу. Сухого воздуха не так много, поэтому на самом деле все сдерживает только сдвиг ветра", — пояснил ДаСилва.

Но ожидается, что на следующей неделе это смещение ветра изменится, создавая "карман" благоприятных условий для развития урагана.

По словам метеорологов, если этот шторм и начнет организовываться, то будет делать это медленно, однако когда он превратится в ураган, то может быстро усилиться.

Метеорологическая карта Фото: AccuWeather

Относительно того, когда именно ураган Петти может ударить по югу Флориды, эксперты говорят, что об этом еще рано говорить.

Если Петти все же будет двигаться в направлении Флориды, то жителям этого штата придется приготовиться к четвертому за последние три месяца шторму, ведь перед этим регион пострадал от ураганов Дебби, Хелен и Милтон, которые обрушились на Флориду в августе, сентябре и октябре соответственно.

Хотя сезон ураганов в Атлантике подходит к концу, метеорологи AccuWeather предупреждают, что до его официального завершения 30 ноября может сформироваться еще до трех ураганов.

Напомним, 30 октября издание Science Alert сообщило, что на Землю обрушится один из самых редких циклонов в истории.

Фокус также писал о том, что из-за урагана "Милтон" в США погибли по меньшей мере 10 человек, еще миллионы человек остались без электричества.