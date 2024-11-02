Четвертий за останні три місяці: на США насувається новий потужний ураган

За словами метеорологів від урагану Петті знову може постраждати штат Флорида, який нещодавно пережив смертельний ураган Мілтон. Проте наразі експерти не дають прогнозів, коли саме це може статись.

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Американські спостерігачі за ураганами заявляють про загрозу насування урагану "Петті", який назріває в Карибському басейні, та з великою ймовірністю досягне території США. про це пише Daily mail.

Метеорологи AccuWeather відстежують збурення, яке може посилитися в міру просування в центральну або західну частину США, де умови оптимальні для його розвитку.

"Наступного тижня більша частина вітру зміститься на північ, і це, по суті, створить кишеню з високою температурою океану, великою кількістю вологи і дуже слабким зсувом вітру, що буде сприятливим для розвитку тропічного циклону", — пояснив провідний експерт з ураганів Алекс ДаСілва.

Існує два потенційних шляхи, якими може піти цей шторм: один на захід, а інший на північ.

Західний шлях навряд чи вплине на США, але він може зачепити південь Флориди, якщо шторм набере обертів протягом наступних семи днів.

"У листопаді шторми в Карибському басейні зазвичай переміщуються на північ або північний схід. Це означає, що жителям і гостям від Флориди (включаючи узбережжя Мексиканської затоки) до Кароліни доведеться уважно стежити за розвитком подій", — зазначив ДаСілва.

Це спонукало Національний центр ураганів (NHC) дещо підвищити ймовірність формування тропічного шторму в найближчі сім днів.

метеорологічна карта Фото: AccuWeather

В матеріалі зазначається, що незалежно від того, чи сформується ураган, наступного тижня на Карибських островах очікується неспокійне море і сильні дощі.

Сам шторм формувався повільно через сильний зсув вітру в цьому районі.

"Це створило дуже несприятливе середовище для злив і гроз, які можуть перетворитися на тропічну загрозу. Сухого повітря не так багато, тож насправді все стримує лише зсув вітру", — пояснив ДаСілва.

Але очікується, що наступного тижня цей зсув вітру зміниться, створюючи "кишеню" сприятливих умов для розвитку урагану.

За словами метеорологів, якщо цей шторм і почне організовуватися, то робитиме це повільно, проте коли він перетвориться на ураган, то може швидко посилитися.

Метеорологічна карта Фото: AccuWeather

Щодо того, коли саме ураган Петті може вдарити по півдню Флориді, експерти кажуть, що про це ще рано говорити.

Якщо Петті все ж таки рухатиметься в напрямку Флориди, то мешканцям цього штату доведеться приготуватися до четвертого за останні три місяці шторму, адже перед цим регіон постраждав від ураганів Деббі, Хелен і Мілтон, які обрушилися на Флориду в серпні, вересні і жовтні відповідно.

Хоча сезон ураганів в Атлантиці добігає кінця, метеорологи AccuWeather попереджають, що до його офіційного завершення 30 листопада може сформуватися ще до трьох ураганів.

Нагадаємо, 30 жовтня видання Science Alert повідомило, що на Землю обрушиться один із найрідкісніших циклонів в історії.

Фокус також писав про те, що через ураган "Мілтон" у США загинули щонайменше 10 людей, ще мільйони осіб лишилися без електрики.