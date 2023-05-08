Ездил на оккупированные территории и героизировал ВС РФ: актер Машков получил подозрение

Машков входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства РФ. Актер регулярно поддерживает вторжение РФ в Украину в своих социальных сетях.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому актеру-пропагандисту Владимиру Машкову, который систематически оправдывает вторжение РФ в Украину и героизирует преступления оккупантов. Об этом информирует СБУ.

Сообщается, что актер-пропагандист Владимир Машков подозревается в поддержке вооруженной агрессии РФ против Украины и героизации военных преступлений оккупантов. Он является близким человеком к высшему военно-политическому руководству РФ и неоднократно выступал на массовых мероприятиях в поддержку захватчиков во время начала полномасштабной войны.

Кроме того, Машков публикует материалы на своем Telegram-канале и странице в Instagram, имеющих общую аудиторию более 200 тысяч подписчиков, где восхваляет и поддерживает действия россиян в Украине.

Так, актер в своих многочисленных интервью и выступлениях в эфирах центральных российских каналов призывал к "присоединению" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ.

К тому же Машков незаконно приезжал во временно оккупированные Крым и восточные районы Украины для участия в пропагандистских мероприятиях в поддержку войны.

Правоохранители сообщили Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 1 и ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Сейчас актер-пропагандист находится на территории России. Правоохранительные органы Украины продолжают проводить комплексные меры по привлечению его к ответственности за совершенные им преступления против Украины.

Напомним, 2 мая СБУ разоблачила двух предпринимателей из Украины, которые пытались вывезти в Иран и продать два украденных с государственного предприятия авиационных двигателя.

Также напомним, на днях следователи службы безопасности смогли задержать безработного жителя Славянска, который собирал для врага разведданные о дислокации Сил обороны в городе.

Ранее из-за сотрудничества с российскими оккупантами СБУ арестовала активы пророссийского бизнесмена Вадима Новинского. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 10,5 миллиарда гривен.