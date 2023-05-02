Украинские бизнесмены пытались вывезти в Иран украденные авиадвигатели, – СБУ (фото)

Агрегаты похитили во время ликвидации одного из государственных предприятий и планировали вывезти из страны по поддельным документам.

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Украинские предприниматели пытались вывезти в Иран и продать два украденных с государственного предприятия авиационных двигателя. "Заказчик" собирался установить их на военно-транспортные самолеты АН-74. Об этом сообщается на сайтах Службы безопасности Украины и Запорожской областной прокуратуры.

По информации следствия, незаконный "бизнес" организовали двое владельцев днепровской компании, специализирующейся на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки.

Предприниматели собирались вывезти авиадвигатели из Украины под видом комплектующих для магистральных газопроводов, указав недостоверные данные в документах.

Прокуратура сообщает, что речь идет о двух турбореактивных авиадвигателях Д-36, которые были похищены во время ликвидации одного из госпредприятий.

Дельцы хотели сделать "косметический ремонт" оборудования и изготовить на них поддельные документы для дальнейшей продажи иностранцам за 400 тысяч долларов.

По данным СБУ, "заказчики" планировали использовать агрегаты на военно-транспортных самолетах АН-74.

Фигуранты хранили авиадвигатели в ангаре на территории предприятия, где их обнаружили во время обысков.

Сейчас оборудование изъято для проведения экспертиз. В дальнейшем будет решаться вопрос о его передаче на нужды оборонно-промышленного комплекса Украины.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров).

Напомним, 5 апреля СМИ сообщили, что власти Испании задержали россиян и украинцев по подозрению в контрабанде авиационного оборудования. По информации журналистов, подозреваемые действовали в обход санкций и намеревались перевезти технику для кабин военных самолетов.

16 февраля МИД Украины обвинил Financial Times в фейках о контрабанде оружия в Молдову. По словам спикера министерства Олега Николенко, британские журналисты исказили слова бывшего молдавского премьера Натальи Гаврлицы о том, что Кишинев якобы просил у ЕС защиты от незаконного ввоза людей, товаров и оружия с территории Украины.