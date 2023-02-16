МИД Украины обвинил Financial Times в фейках о контрабанде оружия в Молдову (фото)

По словам спикера министерства Олега Николенко, британские журналисты исказили слова бывшего молдавского премьера Натальи Гаврлицы о том, что Кишинев якобы просил у ЕС защиты от незаконного ввоза людей, товаров и оружия с территории Украины.

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Журналисты британского издания Financial Times в своей статье от 6 февраля исказили цитату бывшей премьера Молдовы Натальи Гаврилицы о контрабанде украинского оружия в Украину. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей Facebook-странице.

Так, FT выпустила статью с заголовком: "Премьер-министр Молдовы призвал ЕС увеличить помощь в борьбе с военной контрабандой из Украины". В материале издание приводит цитату молдавского премьера, где она говорит о том, что ее страна "наблюдает увеличение" контрабандного оружия, а также людей и товаров из территории Украины после полномасштабного вторжения России.

"Незаконная контрабанда оружия, людей и товаров из Украины была основным опасением для стран ЕС после вторжения России в феврале прошлого года, что усилилось огромным количеством оружия, поставленного в страну за последние 11 месяцев, а также увеличением количества людей, стремящихся уехать", — цитирует британское издание Николенко.

Далее журналисты пишут, что в ответ на "проблему" с "украинской контрабандой" Брюссель создал центр поддержки в Молдове, чтобы якобы отслеживать и противодействовать попыткам незаконной территории.

В ответ, как говорится в материале, Брюссель создал центр поддержки в Молдове, пытаясь отслеживать и противодействовать попыткам незаконной торговли. Эта инициатива, по словам Гаврилицы, достигла "успешных усилий в контексте прекращения контрабанды оружия и людей".

Что на самом деле сказала экс-премьер Молдовы Наталья Гаврилица?

Спикер МИД Олег Николенко привел прямую цитату Натальи Гаврилицы, в которой она говорит, что Республика Молдова "не хочет стать страной, где возрастают угрозы безопасности, или усиливается торговля людьми, либо контрабанда".

"Наталья Гаврилица также говорит, что Молдове нужна поддержка ЕС, чтобы "не позволить сети контрабанды разрастись". Совершенно легитимное желание представительницы страны, на территории которой идет война. Но непосредственно ли говорит молдавская экс-премьер о фактах контрабанды оружия или его увеличении? Нет", — пишет спикер МИД.

Существует ли на самом деле контрабанда оружия из Украины в Молдову?

Как отметил Олег Николенко, еще один ключевой момент в статье, который указывает на ее "фейковость" — это отсутствие как таковой информации, каких либо фактов об украинской контрабанде на территории Молдовы. Более того, в МИД не получали подтверждения случаев контрабанды оружия с территории Украины от молдавской стороны.

В министерстве отмечают, что данный материал Financial Times является дезинформацией, цель которой — дискредитация международной военной помощи Украине.

"Россия инвестирует многочисленные ресурсы, чтобы помешать поставкам западного оружия нашему государству на фоне нового наступления российской армии. Очевидно, что статья Financial Times должна была усилить на Западе страх относительно того, что передающееся Украине оружие обернется против самих западных стран, попав в руки криминальных элементов", — отметил спикер МИД.

Олег Николенко также обратил внимание, что автор статьи, Генри Фой, уже публиковал похожую статью, в которой манипулировал темой якобы контрабандного оружия из Украины.

Реакция МИД Украины на материал Financial Times

Как сообщил спикер МИД Олег Николенко, ведомство потребовало от редакции британского издания Financial Times немедленно провести редакционное расследование обстоятельств публикации неправдивых материалов, которые "имеют все признаки дезинформации в интересах России".

Напомним, 13 февраля президент Республики Молдова Майя Санду заявила, что узнала от Владимира Зеленского о том, что Россия планирует совершить государственный переворот в стране. В Молдове подтвердили данные, полученные от украинского президента и выяснили, что россияне планировали провести в Кишиневе акции протеста "оппозиции".

Также напомним, 10 февраля правительство Молдовы во главе с премьер-министром страны ушло в отставку. Причины такого решения экс-премьер не назвала.