МЗС України звинуватило Financial Times у фейках про контрабанду зброї до Молдови (фото)

За словами речника міністерства Олега Ніколенка, британські журналісти спотворили слова колишньої молдавської прем'єрки Наталії Гаврилиці про те, що Кишинів нібито просив у ЄС захисту від незаконного ввезення людей, товарів та зброї з території України.

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Журналісти британського видання Financial Times у своїй статті від 6 лютого спотворили цитату колишньої прем'єрки Молдови Наталії Гаврилиці про контрабанду української зброї в Україну. Про це у четвер, 16 лютого, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй Facebook-сторінці.

Так, FT випустила статтю із заголовком: "Прем’єр-міністерка Молдови закликає до збільшення допомоги ЄС задля приборкання контрабанди зброї з України". У матеріалі видання наводить цитату молдавської прем'єрки, де вона говорить про те, що її країна "спостерігає збільшення" контрабандної зброї, а також людей та товарів із території України після повномасштабного вторгнення Росії.

"Незаконна контрабанда зброї, людей та товарів з України була основним побоюванням для країн ЄС після вторгнення Росії в лютому минулого року, що посилилося величезною кількістю зброї, поставленої в країну за останні 11 місяців, а також збільшенням кількості людей, які прагнуть виїхати", — цитує британське видання Ніколенко.

Далі журналісти пишуть, що у відповідь на "проблему" з "українською контрабандою" Брюссель створив центр підтримки у Молдові, щоб нібито відслідковувати та протидіяти спробам незаконної території.

У відповідь, як йдеться у матеріалі, Брюссель створив центр підтримки у Молдові, намагаючись відслідковувати та протидіяти спробам незаконної торгівлі. Ця ініціатива, за словами Гаврилиці, досягла "успішних зусиль у контексті припинення контрабанди зброї та людей".

Що насправді сказала експрем'єрка Молдови Наталія Гаврилиця?

Спікер МЗС Олег Ніколенко навів пряму цитату Наталії Гаврилиці, в якій вона каже, що Республіка Молдова "не хоче стати країною, де зростають загрози безпеці, або посилюється. . . торгівля людьми або контрабанда".

"Наталія Гаврилиця також каже, що Молдові потрібна підтримка ЄС, щоб "не дозволити мережі контрабанди розростися". Цілком легітимне бажання представниці країни, біля території якої йде війна. Але чи безпосередньо говорить молдовська екс-прем’єрка про факти контрабанди зброї чи її збільшення? Ні", — пише речник МЗС.

Чи існує контрабанда зброї з України до Молдови?

Як зазначив Олег Ніколенко, ще один ключовий момент у статті, який вказує на її "фейковість" — це відсутність інформації, будь-яких фактів про українську контрабанду на території Молдови. Щобільше, МЗС не отримувало підтвердження випадків контрабанди зброї з території України від молдавської сторони.

У міністерстві зазначають, що цей матеріал Financial Times є дезінформацією, яка має на меті дискредитацію міжнародної військової допомоги Україні.

"Росія інвестує численні ресурси, аби зараз завадити поставкам західної зброї нашій державі на тлі нового наступу російської армії. Очевидно, що стаття Financial Times мала посилити на Заході страх щодо того, що зброя, яка передається Україні, обернеться проти самих західних країн, потрапивши до рук кримінальних елементів", — зазначив речник МЗС.

Олег Ніколенко також звернув увагу, що автор статті Генрі Фой вже публікував схожу статтю, в якій маніпулював темою нібито контрабандної зброї з України.

Реакція МЗС України на матеріал Financial Times

Як повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, відомство вимагало від редакції британського видання Financial Times негайно провести редакційне розслідування обставин публікації неправдивих матеріалів, які "мають усі ознаки дезінформації на користь Росії".

Нагадаємо, 13 лютого президентка Республіки Молдова Мая Санду заявила, що дізналася від Володимира Зеленського про те, що Росія планує здійснити державний переворот у країні. У Молдові підтвердили дані, отримані від українського президента та з'ясували, що росіяни планували провести у Кишиневі акції протесту "опозиції".

Також нагадаємо, 10 лютого уряд Молдови на чолі з прем'єр-міністром країни пішов у відставку. Причин такого рішення експрем'єрка не назвала.