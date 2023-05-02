Українські бізнесмени намагалися вивезти в Іран вкрадені авіадвигуни, — СБУ (фото)

Агрегати викрали під час ліквідації одного з державних підприємств і планували вивезти з країни за підробленими документами.

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Українські підприємці намагалися вивезти в Іран і продати два вкрадені з державного підприємства авіаційні двигуни. Замовник збирався встановити їх на військово-транспортні літаки АН-74. Про це повідомляється на сайтах Служби безпеки України та Запорізької обласної прокуратури.

За інформацією слідства, незаконний "бізнес" організували двоє власників дніпровської компанії, що спеціалізується на вантажних перевезеннях у країни Близького Сходу й Африки.

Підприємці збиралися вивезти авіадвигуни з України у вигляді деталей для комплектування для магістральних газопроводів, вказавши недостовірні дані в документах.

Прокуратура повідомляє, що йдеться про два турбореактивні авіадвигуни Д-36, які були викрадені під час ліквідації одного з держпідприємств.

Ділки хотіли зробити "косметичний ремонт" обладнання та виготовити на них підроблені документи для подальшого продажу іноземцям за 400 тисяч доларів.

За даними СБУ, замовники планували використовувати агрегати на військово-транспортних літаках АН-74.

Фігуранти зберігали авіадвигуни в ангарі на території підприємства, де їх виявили під час обшуків.

Наразі обладнання вилучено для проведення експертиз. Надалі вирішуватиметься питання щодо його передачі на потреби оборонно-промислового комплексу України.

Порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів).

Нагадаємо, 5 квітня ЗМІ повідомили, що влада Іспанії затримала росіян і українців за підозрою в контрабанді авіаційного обладнання. За інформацією журналістів, підозрювані діяли в обхід санкцій і мали намір перевезти техніку для кабін військових літаків.

16 лютого МЗС України звинуватило Financial Times у фейках про контрабанду зброї в Молдову. За словами речника міністерства Олега Ніколенка, британські журналісти спотворили слова колишньої молдавської прем'єрки Наталії Гаврилиці про те, що Кишинів нібито просив у ЄС захисту від незаконного ввезення людей, товарів і зброї з території України.