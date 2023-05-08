Принудительная эвакуация: местных жителей и коллаборантов из Запорожской области вывозят в РФ

Сейчас, по словам главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, оккупанты отменяют мероприятия к 9 мая и вывозят на украденных автомобилях ценное имущество местных жителей.

Во временно оккупированных территориях Запорожской ОВА российские военные, применяя запугивание, массово вывозят в Россию мирное население, а также местных коллаборантов с семьями. Об этом 8 мая в эфире "Радио Свободы" сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

По словам Малашко, коллаборанты вместе с родственниками активно выезжают с захваченных территорий и призывают всех, кто получил российские паспорта делать то же самое.

При этом, он отметил, что оккупанты стараются запугивать местных мирных жителей скорыми активными военными действиями, и под этим предлогом проводят "добровольно-принудительную" эвакуацию населения, вывозя украинцев через оккупированный Крым или Донецкую область в Россию.

Глава Запорожской области отметил, что российские военные увеличили количество обстрелов из артиллерии и РСЗО по украинским позициям. В оккупированных городах солдаты РФ начали отменять ряд мероприятий к 9 мая, запретили массовые скопления людей и увеличили длительность комендантского часа.

Также Малашко сообщил, что по данным украинских военных, оккупанты отбирают у местных жителей автомобили, на которых активно вывозят из оккупированных территорий области ценное имущество и технику.

Напомним, вчера, 7 мая, городской голова Энергодара Дмитрий Орлов опроверг недавние объявления оккупантов о массовой эвакуации местного населения и подтвердил частичную эвакуацию и панику именно среди граждан, которые оформили себе российские паспорта.

Также напомним, 5 мая полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан сообщил, что массовая "эвакуация" мирных жителей из временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области может свидетельствовать о подготовке провокаций со стороны ВС РФ.