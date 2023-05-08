"Ожидать можно чего угодно": Игнат рассказал о подготовке к провокациям от РФ на 9 мая (видео)

По мнению спикера Воздушных сил, отражение воздушной атаки РФ в ночь на 8 мая придало уверенности как военным, так и украинцам. Защитники готовятся к различным сценариям развития событий.

Украинские защитники круглосуточно готовы защищать украинское небо в случае, если Россия задумает провести какие-либо провокации 9 мая. Об этом 8 мая заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире канала FREEDOM.

"У меня нет на это ответа. Ни у кого нет ответа. Ответ есть у кремлевских мараз**тиков, которые могут все, что угодно спланировать. И наслаждаться своим победобесием завтра. А Украина, чтобы была, скажем так, в нехорошем настроении", — отметил он, отвечая на вопрос о том, чего можно ожидать от России 9 мая.

По словам Игната, последняя атака, которую отбила украинская ПВО, добавляет нам уверенности в себе. Причем не только для военных, но и для всех граждан Украины.

"Поэтому мы будем просто усиливаться. Нужно ожидать дальнейших поставок, усилить также системы советского образца, поскольку советское вооружение пока остается основой нашей ПВО. Я имею в виду Бук и С-300", — подчеркнул он.

Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что в данной ситуации у Украины нет выбора — ждать или не ждать, потому что украинские защитники всегда находятся в ожидании и готовности защищать украинское небо 24/7.

"Если говорить о системах ПВО сухопутных войск, то с каждым днем и с каждым месяцем мы усиливаемся с западной техникой, поэтому я надеюсь, что мы заменим перевооружение наземной техники ПВО на западные образцы в кратчайшее время, но я не имею в виду месяцы — это может занять и больше года", — подчеркнул он.

Игнат отметил, что такая замена — это долгосрочный процесс, но очень важный и требующий продолжения и усиления.

Напомним, в ночь на 8 мая Россия обстреляла украинские города крылатыми ракетами и дронами-камикадзе Shahed.

В этот же день мэр Киева Виталий Кличко сделал заявление, что последняя атака дронами на столицу Украины была самой массовой за время военных действий.