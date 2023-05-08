Китай хочет новую артиллерию: НОАК планирует "тайные испытания" гаубицы 203-мм, — СМИ

Предположительно китайские военные проведут испытания орудия, которое стреляет 85-кг снарядом и имеющего скорость около 920 м в секунду. Эти показатели чуть уступают возможностям советской САУ "Малка".

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) скоро начнет экспериментировать с более мощным артиллерийским орудием, который превосходит все имеющиеся подобные образцы в арсенале США и КНР. Речь идет об испытании 203-мм гаубицы, имеющей больший радиус действия и обладающей большей огневой мощью, чем 155-мм орудия, которые состоят на вооружении НОАК. О том как китайская армия может получить более мощные орудия говорится в материале издания Defense One.

Обозреватели пишут, что Китай начал осваивать 203-мм артиллерию в конце 1980-х годов, когда китайский производитель оружия Norinco нанял канадского инженера Джеральда Булла, которого многие считают одним из величайших разработчиков артиллерии в истории. Булл продавал свои разработки разным странам, в том числе и режиму Саддама Хусейна, который работал над орудием "Проект Вавилон".

Первоначально НОАК наняла Булла для разработки 155-мм орудия, которое могло бы помочь противостоять подавляющей огневой мощи СССР на севере — это была гаубица PLL-01, которая остается на вооружении и сегодня. Позже появился прототип 203-мм орудия W-90, но проект так и не был реализован.

Китайское 155-мм орудие PLL-01

Теперь же китайская армия намерена выйти за рамки 155-мм артиллерии, намекнув на то, что в ближайшее время начнет испытания орудия, которое стреляет 85-кг снарядом, имеющего скорость около 920 м в секунду. Журналисты отмечают, что учитывая историю оборонного сотрудничества Китая и России, НОАК получит гаубицу, которая по мощности будет аналогична советской 203-мм САУ 2С7 "Малка", применяющая 110-кг снаряды.

Контракт был заключен с ведущим китайским институтом по разработке передовой артиллерии — Нанкинским университетом науки и технологии. В то же время контракт на поставку орудий был заключен не китайской армией, которая, скорее всего, будет использовать эту систему, а Силами стратегической поддержки НОАК (PLASSF). Причем одно из подразделений PLASSF, расположенное в районе Линьтун, связано с Северо-Западным институтом ядерных технологий (NINT).

Советская САУ 2С7 "Малка"

"Примечательно, что NINT в первую очередь отвечает за исследования в области ядерного оружия, что повышает вероятность того, что эти исследования могут включать разработку тактической ядерной артиллерии", — отметили авторы публикации.

В итоге китайская армия может заполучить артиллерийскую систему, способную вести огонь более массивными боеприпасами, с большим поражающим эффектом, чем те которые сейчас находятся на вооружении НОАК. И хотя в потенциальном конфликте с Тайванем такая система не будет особенно полезна, все же артиллерия большего калибра даст китайским военным возможность запускать больше зарядов взрывчатки на большую дистанцию, что улучшит ее способность проникать и уничтожать укрепленные цели в глубоком тылу противника.

Ранее сообщалось, что Китай провел успешные испытания нового вида артиллерии, которая использует искусственный интеллект для повышения точности стрельбы. По информации обозревателей Interesting Engineering, артиллерийская система способна поражать цели на расстоянии до 16 км.