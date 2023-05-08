Нюрнбергская декларация: Кулеба приветствовал призыв к созданию спецтрибунала над россиянами

Нюрнбергская декларация призывает расширить полномочия Международного уголовного суда и создать трибунал для судебного преследования за преступления, совершенные в Украине.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, приветствовал одобрение Нюрнбергской декларации, в которой осуждают преступления агрессию России против Украины, что является признаком сравнения будущего Специального трибунала с Нюрнбергским процессом над нацистами. Подробности он 8 мая сообщил в Twitter.

Дипломат назвал весомым сигналом по делу о будущих приговорах за преступления против украинцев. Он подчеркнул, что идет работа над созданием Специального трибунала над россиянами.

"Я приветствую Нюрнбергскую декларацию, прямо связывающую Нюрнбергский трибунал и Специальный трибунал", –– отметил Кулеба.

Глава МИД Украины сравнил руководство Российской Федерации с руководителями Третьего Рейха. Он считает, что российские лидеры, как и нацистское руководство 1945 года, должны быть привлечены к ответственности за преступную агрессию.

Нюрнбергская декларация призывает создать трибунал для судебного преследования за преступления в Украине. В документе предлагается расширить полномочия Международного уголовного суда.

Нюрнбергская декларация Фото: Nuremberg Academy/Twitter

Фото: Nuremberg Academy/Twitter

Что такое Нюрнбергский процесс

Трибунал над вороными преступниками в Нюрбернге проводился в конце второй мировой войны против представителей Третьего Рейха. Его организовали против представителей Третьего Рейха за подготовку и совершение вторжений в другие страны и другие преступления во время Второй мировой войны. Первый список главных военных преступников, в который входили 24 нацистских политика, военных, идеологов нацизма, опубликовали 29 августа 1945 года.

Напомним, 14 апреля Лариса Галадза, посол Канады в Украине, заявила, что официальная Оттава поддерживает Международный уголовный суд и реализует работу по преследованию международных преступлений во всем мире, в том числе и в Украине. Она верит, что российское руководство будет привлечено за преступления против украинцев.