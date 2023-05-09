Паника и страх: украинцы в оккупации рассказали, как россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ

По словам местных жителей, в Запорожье нет никаких признаков вывода российских войск. Оккупанты продолжают расширять оборонительные укрепления.

Украинцы, которые проживают на оккупированных территориях, говорят, что в последние дни россияне находятся в замешательстве, у некоторых настоящая паника. Более того, оккупационные власти пытаются вывести мирных людей перед контрнаступлением ВСУ. Об этом пишет The New York Times.

По словам журналистов, они связались с жителями городов и сел, которые находятся на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей. Местные жители сообщили, что на заправках закончилось топливо, а в магазинах опустели полки с продуктами. Банкоматы больше не выдают наличные.

"Они выписывают людей из больниц и забирают оборудование", — сказал 38-летний Андрей, житель оккупированной Каменки-Днепровской Запорожской области.

По его словам, люди боятся спрашивать, что происходит, так как вокруг ходят вооруженные солдаты.

Издание пишет, что большинство мирных жителей давно покинули этот район — в основном на территорию, удерживаемую Украиной, — но украинцы говорят, что, несмотря на лишения и страх, большинство из тех, кто остался, не планируют уезжать.

Журналисты пишут, что в Запорожье нет никаких признаков вывода российских войск. Оккупанты продолжают расширять оборонительные укрепления.

58-летняя Галина, жительница оккупированного города Пологи, рассказала, что российские власти внезапно объявили об окончании учебного года. Привезли десятки автобусов, и жителям приказали сесть уехать только с тем, что они могли унести руках. Женщина отметила, что оккупационные власти созвали отказавшихся от эвакуации родителей и заставили их подписать бумаги о том, что они проинформированы о рисках и несут ответственность за свои действия.

В материале сказано, что 40-летний Сергей, который живет недалеко от линии фронта в селе Малая Белозерка, также рассказал об эвакуации.

"Некоторые люди пришли со своими сумками, но когда подъехал автобус, водитель сказал, что у него нет бензина и эвакуации сегодня не будет", — сказал он.

Как сообщается, ситуация казалась особенно хаотичной в городе Энергодар, где проживает много людей, работающих на оккупированной Россией Запорожской АЭС. Житель Энергодара Михаил рассказал, что, когда жители зашли в один из местных магазинов на выходных, к ним подошел российский чиновник и сказал, что он закрыт. По словам Михаила, на вопрос, когда магазин снова откроется, солдат ответил: "Больше никогда".

Ранее сообщалось, что в Мелитополе ВС РФ готовятся к "жесту доброй воли". В Мелитополе, по сообщению местных, уже выбрался паспортный стол, работники уволились, а документы сожгли.

Кроме того, напомним, что бизнесмен из РФ запаниковал из-за контрнаступления ВСУ. Предприниматель Андрей Ковалев, который рассчитывал на захват Киева за 2-3 недели, признал, что украинская армия превратилась в одну из самых боеготовных в Европе и предупредил, что после поражения России начнется что-то намного хуже, чем "Волынская резня".