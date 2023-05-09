"Так не бывает": у Зеленского призвали не делать из контрнаступления "голливудский фильм"

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, россияне начинают понимать, кого они привели ко власти в Кремль и со страхом ждут решающих событий на поле боя. Окружение Владимира Путина также перестало себя чувствовать глобальными игроками на мировой арене.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что будущее контрнаступление не будет одной битвой, которая определит дальнейший ход войны. Об этом он рассказал в эфире телемарафона 9 мая.

По его словам это не будет похоже на события из голливудских фильмов, где один бой решает практически все. К будущему контрнаступлению нужен осознанный подход, с просчетом всех рисков.

"Когда мы говорим о контрнаступлении, что это будет обвально для России или наоборот — не будет никакого продвижения Украины вперед, то это выглядит, будто мы в голливудском фильме, где начинается большая битва за Средиземье и одно сражение за Гондор все решит. Так не бывает. С учетом интенсивности и масштаба войны, с учетом ресурсов, которые Россия сюда вкладывает, в том числе и мобилизованными, — это ряд мер. Это не вопрос одной недели или одного месяца. Это вопрос многих событий, потому что одно может быть более удачным, а другое — менее удачным", — говорится в сообщении.

В первую очередь, как отметил далее советник главы Офиса президента, будущие действия украинских защитников должны будут обнулить морально-волевой дух россиян и процессы уже начались, если так можно сказать.

Все больше людей понимает, кого они привели ко власти в Кремле. То же самое чувствует и окружение Владимира Путина, которые перестали чувствовать себя глобальными игроками на мировой арене.

"Сегодня на них смотрят как на никчем, которые не должны сидеть за серьезным столом. Это абсолютное обнуление для многих людей в России", — отметил Михаил Подоляк.

Напомним, 8 мая в ОП объяснили, зачем лишать Крым автономии. Михаил Подоляк считает, что унитарное государство потому и унитарное, что в нем никаких отдельных автономий, которые так или иначе могут стать отличной средой для возникновения сепаратистских настроений.