"Против Росси развязана война": о чем говорил Путин на параде 9 мая (видео)
Российский президент на Красной площади заявил, что для РФ нет недружественных народов, а россияне якобы гордятся участниками "специальной военной операции".
Президент России Владимир Путин традиционно выступил с торжественной речью на Красной площади в Москве перед парадом в честь "дня победы" 9 мая.
В начале своей речи Путин обратился к ветеранам, военным и участникам российско-украинской войны, которую в России называют "специальной военной операцией".
Фокус публикует основные тезисы из выступления российского президента:
- "Мы гордимся участниками "специальной военной операции — на вас держится безопасность страны, от вас зависит будущее государственности".
- "Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность".
- "Для России нет недружественных враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным".
- "Любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна".
- "Западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты. Они забыли, кто разгромил нацистов, кто не пожалел свои жизни ради свободы Европы".
- "Сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм. Уничтожают и семейные традиционные ценности, которые делают человека человеком. И все для того, чтобы и диктовать, навязывать народу свою волю, свои права, правила. А по сути — систему грабежа, насилия и подавления".
- "Мы видим, как они сносят памятники советским воинам, создают культ нацистов. Надругательство над поколением победителей — это тоже преступление".
- "Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине!".
Ранее Фокус перечислил иностранных лидеров, которые приехали на Красную площадь по приглашению Владимира Путина. Среди них были замечены лидеры Беларуси, Армении, Кыргызстана, Туркменистана и Казахстана.
Напомним, 9 мая в Генштабе ВСУ предупредили о том, что Россия может готовить провокации против своего населения во время парадов.