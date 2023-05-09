"Против Росси развязана война": о чем говорил Путин на параде 9 мая (видео)

Российский президент на Красной площади заявил, что для РФ нет недружественных народов, а россияне якобы гордятся участниками "специальной военной операции".

Президент России Владимир Путин традиционно выступил с торжественной речью на Красной площади в Москве перед парадом в честь "дня победы" 9 мая.

В начале своей речи Путин обратился к ветеранам, военным и участникам российско-украинской войны, которую в России называют "специальной военной операцией".

Фокус публикует основные тезисы из выступления российского президента:

"Мы гордимся участниками "специальной военной операции — на вас держится безопасность страны, от вас зависит будущее государственности".

"Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность".

"Для России нет недружественных враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным".

"Любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна".

"Западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты. Они забыли, кто разгромил нацистов, кто не пожалел свои жизни ради свободы Европы".

"Сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм. Уничтожают и семейные традиционные ценности, которые делают человека человеком. И все для того, чтобы и диктовать, навязывать народу свою волю, свои права, правила. А по сути — систему грабежа, насилия и подавления".

"Мы видим, как они сносят памятники советским воинам, создают культ нацистов. Надругательство над поколением победителей — это тоже преступление".

"Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине!".

Ранее Фокус перечислил иностранных лидеров, которые приехали на Красную площадь по приглашению Владимира Путина. Среди них были замечены лидеры Беларуси, Армении, Кыргызстана, Туркменистана и Казахстана.

Напомним, 9 мая в Генштабе ВСУ предупредили о том, что Россия может готовить провокации против своего населения во время парадов.